El 11 y 12 de febrero se llevará a cabo el Aconcagua Ultra Trail, una competencia internacional que se realiza en el Parque Provincial Aconcagua en la Provincia de Mendoza y en donde Carolina Zbrun representará al equipo de running de Sportivo Belgrano.

Se trata de un exigente circuito trazado, con el marco del cerro Aconcagua y una altimetría que puede llegar a superar los 4500 mts SNM, uno de los desafíos íconos del deporte a nivel mundial y tendrá presencia "verde" y sanfrancisqueña.

"Ya hace tres meses me propuse una idea que me gustó, que era ir a correr el Aconcagua, el ultra trail. Una carrera que supera los límites de una persona, que si bien no llegamos a la cima, porque se necesitan 5 días; en este caso son 24 hs y a la altura que se llega es de 5500 km", manifestó Zbrun.

Por otra parte, la atleta consideró que "fue un 2022 muy lindo, de muchos desafíos y ahora se viene este. Siento que me vine preparando bastante con una exigencia en nutrición y con todo lo que hice".

En cuanto a la preparación para tan importante carrera a nivel mundial pero sobre todo personal, Zbrun comentó: "Lo que tratamos de hacer desde diciembre hasta el último fin de semana, fue un entrenamiento bastante duro. Cada 15 días, Gustavo Bordese (entrenador) me exigía estar en la cima del Champaquí, entrenar a 2790 mts como tiene, es una linda exigencia y eso trabaja mucho la oxigenación". Además agregó "tengo una alimentación preparada por Alejandra Rizzo que es mi nutricionista".

“Yo pienso que tengo motor para terminar el Aconcagua”, dijo Zbrun.

Por último, adelantó "en mayo me voy a correr la carrera del mundial en Villa General Belgrano que es la primera vez que se hace en Argentina y con esa carrera apunto a correr en Francia en 2024".