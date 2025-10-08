Carlos Delfino, uno de los nombres más emblemáticos del básquet argentino, confirmó su retiro profesional y marcó el cierre definitivo de una era: es el último integrante en actividad de la legendaria Generación Dorada. El alero santafesino, campeón olímpico en Atenas 2004, compartió la decisión tras no comenzar la temporada con el Benedetto XIV Tramec Cento de Italia, su último club.

“Ando muy bien, estoy contento, pero ya no juego más, por lo menos no empecé la temporada. No estoy entrenando y no estoy corriendo, con lo cual es mucho. Me cuesta bastante porque estoy viendo mucho básquet y lo extraño, pero me siento bien físicamente y eso no tiene precio”, expresó Delfino en el programa Doble Doble.

En la entrevista, explicó que fue una decisión progresiva: “Llegó un momento que pensé que no iba a llegar hace un par de meses que fue poner excusas para ir a entrenar y no tener ganas de ir. Fueron una mezcla de cosas y dije: ‘Bueno, llegó el momento’”.

Delfino debutó en la Liga Nacional con Libertad de Sunchales en 1998, pasó por Unión de Santa Fe y en 2000 emigró a Italia. En 2004 se convirtió en el primer argentino en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA, donde jugó para Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets. También tuvo pasos por clubes de Rusia, Argentina e Italia, donde cerró su extensa carrera.

En el plano internacional, dejó una huella imborrable: cuatro títulos con la Selección Argentina, incluidos los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el Sudamericano 2004, la FIBA Diamond Ball 2008 y la AmeriCup 2011. Su última participación con la camiseta nacional fue en 2023, en el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París.

“Eso resume todo, el amor al juego. Eso me llevó a volver y exprimirlo, por ahí hasta demasiado. No lo extraño como hacía antes y estoy más dado a ir aprendiendo otras cosas ligadas al juego, pero desde otro aspecto”, reflexionó Delfino.

Desde la Confederación Argentina de Básquet (CAB) también le dedicaron un mensaje: “Gracias Cabeza. Por tu entrega, tu compromiso incondicional, tu talento y tu pasión por la camiseta. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más importantes de nuestra historia".

El Lancha se despide del parquet sin ceremonia ni partido homenaje, pero con el respeto y admiración del mundo del básquet. Su legado, forjado con talento, resiliencia y amor por la camiseta, ya forma parte de la historia grande del deporte argentino.