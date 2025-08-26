En la tarde de este martes, representantes del Club Atlético Vélez Sarsfield visitaron las instalaciones del predio Nicolás Losano de Sportivo Belgrano, donde llevaron adelante una prueba de jugadores de nuestras divisiones inferiores.

Carlos Narvaiz, coordinador del área de captación de Vélez en el interior del país, dialogó con el Departamento de Prensa del club y destacó la importancia del encuentro: “Vinimos hoy a conocer la institución, la estructura, los jugadores, el cuerpo técnico de la institución y estamos muy contentos”.

Narvaiz conocía parte del trabajo que viene realizando Sportivo Belgrano y lo reafirmó tras su visita. “Observé lo que ya sabía, por lo que pude ver hace unos años con otra institución y por lo que dice la gente del fútbol. Sportivo es una institución que está haciendo las cosas bien, que entró al Campeonato del Nacional B y está a la altura. Hoy lo confirmé".

Desde Vélez destacan que este tipo de actividades no solo apuntan a la búsqueda de nuevos jugadores, sino también a acercar el club a distintas regiones del país: "Nuestro objetivo desde el área de captación es buscar el jugador que pueda sumarse a las divisiones inferiores de Vélez. Sabemos que es difícil, pero también tenemos objetivos alternos, como que nos conozcan", agregó Narvaiz.

Además, el coordinador hizo hincapié en el valor formativo de estas jornadas. "Queremos que sepan cómo nos manejamos tanto dentro como fuera de la cancha, e incentivar al jugador, al deportista, a que viva todo este proceso con tranquilidad, que lo disfrute y que no se vuelva loco por mirar hacia arriba".