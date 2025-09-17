El Club Sportivo Belgrano informó que el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final del Torneo Federal A ante Deportivo Rincón se disputará finalmente este sábado a las 15:00 horas, tras una reprogramación motivada por el pronóstico de fuertes vientos para el día domingo en la ciudad de Rincón de los Sauces, Neuquén.

Según detalló la institución en un comunicado oficial, el cambio de fecha se realizó a pedido del club local y con el aval de las autoridades del torneo, priorizando las condiciones de seguridad para el desarrollo del juego.

Por otra parte, se confirmó que la delegación de Sportivo Belgrano partirá rumbo a Neuquén este jueves a las 16:00 horas desde el predio Oscar C. Boero, donde el plantel completará su preparación antes del viaje.