Las selecciones U15 de básquet de la Asociación de San Francisco vivieron una intensa jornada el domingo, al disputar la llave regional del Provincial de Selecciones. Con gran acompañamiento del público local, tanto la rama masculina como la femenina fueron anfitrionas de una jornada que dejó saldo positivo y crecimiento para ambas delegaciones.

En cancha de El Tala, el seleccionado masculino U15 tuvo una actuación destacada al quedarse con dos triunfos importantes: primero en un ajustado duelo ante Morteros por 73 a 72, y luego con una contundente victoria sobre Noreste por 110 a 55.

Por su parte, la selección femenina fue local en Alumni y dio un paso histórico al conseguir su primer triunfo oficial como equipo representativo de la Asociación. Fue ante Noreste por 74 a 28, mostrando firmeza y evolución en el juego. Luego, cayeron de manera abultada ante un sólido equipo de Morteros.

Más allá de los resultados, el balance fue altamente positivo, especialmente para la rama femenina que sigue consolidándose con trabajo, esfuerzo y crecimiento continuo dentro del programa formativo de la Asociación.