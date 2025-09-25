Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que se disputa en Río de Janeiro, y una de las protagonistas de la gran jornada inicial fue la sanfrancisqueña Malena Santillán, que ya se subió dos veces al podio representando al país.

La nadadora local, integrante de la Selección Nacional Juvenil, tuvo una destacada actuación en los 100 metros espalda, donde se quedó con la medalla de plata en una prueba muy ajustada. Más tarde, formó parte del equipo que conquistó la medalla de oro en la posta 4x100 metros libre, en la categoría Juvenil B, junto a Camila Toni, Candelaria Di Pace y Agostina Hein.

El equipo argentino tuvo una jornada histórica, consiguiendo un total de 17 medallas (8 oros, 4 platas y 5 bronces) y cinco récords de campeonato en las pruebas de natación, sumando también buenas actuaciones en natación artística.

Este jueves, Malena volverá a la acción en su prueba más esperada: los 200 metros espalda, distancia en la que ostenta el récord argentino y sudamericano absoluto, logrado en los Juegos Panamericanos 2023. Todas las expectativas están puestas en lo que pueda hacer la nadadora sanfrancisqueña, que sigue afirmándose como una de las grandes figuras del deporte acuático argentino.

El campeonato se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre en Brasil, y Malena buscará seguir agrandando su legado en la natación continental.