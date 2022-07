Brian Flores, defensor central de Sportivo Belgrano, visitó esta semana el programa Viví Sportivo, que se emite en El Periódico Radio FM 97.1. El jugador habló del momento que atraviesa el equipo, que en las últimas fechas remontó y se puso a tiro de la lucha por la clasificación.

Flores remarcó la levantada del equipo en los últimos encuentros. "Después del partido con Depro, creo que fue un partido donde los delanteros agarraron confianza y nosotros una solidez defensiva que es lo queríamos. Tuvimos un bache en el partido con Sunchales y después el partido en Salta también, era difícil hacer goles de local y de visitante hicimos tres, con Atlético Paraná volvimos a convertir, sobre todo los delanteros que es importante que estén pendiente del gol y nosotros tratar de defender de la manera que se pueda", comentó.

Sobre David Muller. "Está teniendo un rendimiento muy bueno, sabemos que de mitad de cancha para adelante él se enchufa es otro equipo el nuestro", dijo el defensor.

Por otro lado, el jugador explicó que de a poco el equipo va sumando confianza y habló sobre la idea de juego. "La idea nuestra era, ya con Martelotto, salir jugando. Era una idea compatible con la nuestra, pero había partidos que por distintas circunstancias no se podía, ahora con la confianza que va agarrando el equipo de a poquito con las victorias es más simple, más confianza para nosotros y para el arquero. No todos los partidos se va a poder salir jugando, no todos los partidos vamos a jugar a los pelotazos; el otro día (con Atlético Paraná) lo hicimos porque sabíamos que era un equipo que se iba a venir a tirar a atrás", comentó.