Bravo: “Tengo mucha confianza en mis compañeros, nos lo merecemos"

El próximo domingo, Antártida Argentina y Sportivo Belgrano protagonizarán la final del Torneo Apertura de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol. Será a partir de las 15 en el estadio del "pingüino" reeditando un nuevo clásico local.

El arquero de la Verde Pedro Bravo se sumó al club hace apenas unos meses proveniente de Atlético de Rafaela, se ganó la titularidad y se transformó en una de las piezas claves del equipo.

Bravo habló con El Periódico en la previa al clásico del domingo donde puso énfasis en la unión del grupo y el desafío que representa esta final para un plantel joven. "Particularmente lo vivimos muy tranquilos con el grupo, es una semana especial, se labura de diferente manera, con ansias, pensando en el partido. Vamos a tratar de dar lo mejor porque va a ser un lindo día y un lindo partido para disfrutar", explicó.

Sportivo viene de dar el batacazo tras vencer a Sociedad Sportiva Devoto en los penales, lo que significó un gran envión anímico y de confianza para el plantel. "Nosotros, desde el día lunes cuando arrancó la semana de la semifinal, también lo vivimos de manera diferente, el grupo confiaba que se podía dar, hablamos que tenemos un grupo que quiere aprender, progresar y mejorar todos los días para dar ese batacazo, aunque nosotros no lo vemos así porque sabemos que estábamos preparados para afrontar ese partido y poder sacarlo adelante como lo hicimos", indicó.

De menor a mayor. "Con el correr de los partidos los minutos son fundamentales, eso te da ritmo y confianza, creo que todos sumaron minutos y todos aportan a pesar de no estar citados, eso hace la unión del grupo. Estamos confiados en que vamos a hacer las cosas bien y dar lo mejor porque con el tiempo nos fuimos consolidando", dijo Bravo.

El sueño de llegar

Días atrás se confirmó la salida del arquero Matías Quinteros del plantel profesional, lo que sin dudas hace ilusionar a todos los guardavallas del club. "Uno siempre sueña con ser jugador profesional, creo que todos los que jugamos tenemos ese sueño, yo lo tomo con tranquilidad, trato de hacer las cosas bien desde donde me toca, seguir entrenando con humildad siempre y si algún día me toca tratar de hacerlo de la mejor manera", comentó.

"El día que no iba a continuar en Atlético, me habló el profe de arqueros, yo soy de Porteña y conocía un poco el club, sabía que era un club lindo y un club grande del Federal, pero ya cuando vine acá me encontré con un grupo maravilloso de personas, estoy muy contento y muy feliz, lo hablo mucho con la familia. Hacía mucho que no disfrutaba el fútbol como lo estoy disfrutando ahora en los entrenamientos y en el día a día, creo que el club se merece más, estuve en Rafaela y este club no tiene nada que envidiarle", indicó el arquero.

La clave del domingo

Con respecto al juego del domingo, Bravo remarcó que la clave estará en la concentración: "Estos partidos son finales, un clásico, son partidos diferentes y distintos, creo que tanto nosotros como ellos en el mínimo detalle que nos equivoquemos se va a pagar caro, vamos a tener que afrontarlo con mucha concentración, con tranquilidad, somos un grupo joven, pero que tiene ganas de aprender y seguir adelante, todos sueñan con vivir de esto el día de mañana. Tengo mucha confianza en mis compañeros, todos confiamos en el grupo, por lo que somos, nos lo merecemos y dios quiera que así sea".