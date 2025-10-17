Con la eliminación reciente en semifinales todavía fresca, el plantel de Sportivo Belgrano ya está enfocado en la Reválida, la segunda oportunidad para alcanzar el ascenso a la Primera Nacional. Uno de los referentes del equipo, Braian Camisassa, compartió sus sensaciones y expectativas antes del viaje al sur.

“No pudimos revertir la serie ni cumplir el primer objetivo que era jugar la primera final por el ascenso”, reconoció el mediocampista en diálogo con la prensa del club. “Pero en un balance general creo que intentamos hasta el último minuto. Rafaela planteó un buen partido, prácticamente no tuvieron situaciones, venían con una ventaja muy grande y nosotros no pudimos concretar las que tuvimos. A medida que pasaba el tiempo se hacía más difícil llegar a ese objetivo, pero el equipo lo intentó hasta el final”.

A pesar del sabor amargo, Camisassa dejó en claro que el plantel ya está enfocado en lo que viene: “Ya pensamos en el próximo rival del fin de semana, que va a ser un partido muy duro, como todos en la categoría. Sportivo tiene que volver a ser protagonista tanto de local como de visitante, y esta es una linda oportunidad para volver a demostrar lo que hicimos durante todo el año”.

Sobre el partido que se disputará en el sur del país, anticipó: “Va a ser un partido muy duro, ante un equipo intenso, que mueve bien la pelota y le gusta jugar. Nosotros tenemos la intensidad para presionar, buen pie para asociarnos y, sobre todo, debemos estar ordenados. Sportivo necesita volver a ser protagonista de visitante y vamos a ir por eso”.

Antes de cerrar, dejó un mensaje para la hinchada: “A la gente agradecerle, porque el domingo fue un escenario muy lindo. Pintaron el Juan Pablo Francia de verde y nos acompañaron en una instancia muy importante. Hacía mucho que Sportivo no jugaba una semifinal, y hoy todos estamos con la ilusión del ascenso. Estamos trabajando en conjunto por eso y no tengo dudas de que estamos cada vez más cerca. Que sigan acompañando, que sigan creciendo, que nosotros nos brindamos al máximo cada semana para poder hacer lo mejor el fin de semana”.

Con el objetivo claro y la ilusión intacta, Sportivo Belgrano inicia una nueva etapa en busca del ascenso. Y lo hace con convicción, compromiso y el respaldo de su gente.