Benjamín Loyola, representante de San Francisco, volvió a subirse al podio este sábado en el Campeonato Metropolitano de Taekwon-do ITF, uno de los torneos de mayor convocatoria a nivel nacional. El joven logró dos medallas de bronce, en las disciplinas de Formas y Lucha, ambas en categorías con alto nivel competitivo y gran número de participantes.

Tras su destacada actuación, Loyola regresará a San Francisco para continuar con los entrenamientos de cara a sus próximos compromisos deportivos.

Durante su estadía en Buenos Aires, fue acompañado y entrenado por la Sabonín Natalia Matrella, quien además lo acompañó como coach durante la competencia.

El joven taekwondista agradeció el apoyo de la Municipalidad de San Francisco, Formar, el Sport Automóvil Club, y todas las personas e instituciones que colaboran con su carrera.

También expresó su interés en sumar nuevos sponsors que le permitan afrontar los costos de las futuras competencias previstas en Buenos Aires, Jujuy y Mar del Plata.