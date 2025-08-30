Se llevó a cabo en Santa Rosa de Calamuchita el Campeonato Regional de Taekwon-do, una competencia que reunió a delegaciones de Córdoba, Santa Fe y La Pampa, con participación de atletas de San Francisco

El equipo dirigido por el Instructor Fabián Loyola VI Dan tuvo una destacada actuación, con un total de 22 competidores y tres coach, que lograron sumar un total de 33 medallas en distintas categorías: 5 primeros puestos, 10 segundos y 18 terceros.

La competencia se desarrolló en dos jornadas donde el primer día fue exclusivo para cinturones de color, mientras que en el segundo se disputaron los combates y formas de cinturones negros.

Entre los resultados más destacados, Benjamín Loyola se consagró Campeón Regional en lucha y obtuvo el tercer puesto en formas, logrando la clasificación directa al Campeonato Nacional que se realizará en diciembre en la provincia de Jujuy.

También lograron la clasificación por sus podios Nicolás Loyola, Tomás Scarello, Julián Toranzo, Mauricio Álvarez y Tamara Navarro, quienes obtuvieron segundos y terceros puestos en sus respectivas categorías.

El grupo continúa su preparación con la mirada puesta en el certamen nacional, con el objetivo de seguir representando a la región con compromiso, disciplina y excelencia deportiva.