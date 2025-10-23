En lo que promete ser un verdadero partidazo, Belgrano y Argentinos Juniors se verán las caras este jueves por una de las semifinales de la Copa Argentina 2025. El encuentro se disputará desde las 21:10 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TyC Sports.

Ambos equipos buscarán alcanzar por primera vez la final del torneo más federal del fútbol argentino. El que se imponga esta noche enfrentará al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia, que se jugará este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes.

Cómo llegan los equipos

Belgrano viene de lograr un triunfazo por el Torneo Clausura ante Boca Juniors (2-1), resultado que lo metió en zona de playoffs. Sin embargo, el principal objetivo del equipo dirigido por Ricardo Zielinski es quedarse con esta edición de la Copa Argentina. Para llegar a semifinales, el Pirata eliminó a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell’s. Esta es su segunda participación en semifinales: en 2016 cayó ante Rosario Central.

Por su parte, Argentinos Juniors llega entonado tras vencer 3-1 a Newell’s en el Clausura y posicionarse tercero en su zona y en la tabla anual, pensando en la clasificación a las copas de 2026. En la Copa Argentina, el Bicho eliminó a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi y Lanús.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Día: Jueves 24 de octubre | Hora: 21:10 | Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario) | TV: TyC Sports | Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Fuente: TyC Sports