Belgrano visitará este lunes a Barracas Central por la fecha 10 del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que se disputará desde las 15:30 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con el arbitraje de Andrés Gariano.

El Guapo viene de perder 1-0 de local con Sarmiento y quiere reencontrarse con el triunfo para subir a lo más alto de la Zona A, mientras que el Pirata goleó 3-0 a Newell’s en Córdoba y sueña con los playoffs.

Barracas se mantiene como escolta de Unión con 15 puntos y una victoria contra Belgrano le permitiría seguir arriba con muchas chances de clasificar a octavos entre los primeros cuatro, lo que le daría la ventaja de jugar en su estadio.

Por su parte,el Pirata dirigido por Ricardo Zielinski se reencontró con la victoria el lunes pasado goleando a Newell’s después de estar cuatro partidos sin ganar. Además, también le ganó a la Lepra por los cuartos de final de la Copa Argentina y enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales.

Está séptimo con 12 unidades, clasificando a playoffs, pero tiene los mismos puntos que Huracán, quien marcha 10°. Por lo tanto, si también quiere luchar hasta el final por el Clausura deberá sumar este lunes ante Barracas.

Probables formaciones de Barracas Central vs Belgrano

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo Barracas Central vs Belgrano

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.