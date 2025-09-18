Belgrano de Córdoba escribió una nueva página dorada en su historia al vencer este miércoles por la noche a Newell’s Old Boys por 3 a 1 y meterse por primera vez en las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se disputó en el estadio Único del Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, y tuvo como figura excluyente al delantero Franco Jara, autor de dos goles.

La noche comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Juan Cruz Real, ya que a los 9 minutos el paraguayo Carlos González Espínola abrió el marcador para la Lepra tras una asistencia de Darío Benedetto. Sin embargo, Belgrano reaccionó rápido y, tras recuperar terreno en el mediocampo, encontró la igualdad a los 27 del primer tiempo con una volea de tijera de Jara que se metió junto al palo derecho de Espínola.

Ya en el complemento, el "Pirata" fue ampliamente superior. A los 6 minutos, Lisandro “Licha” López capturó un rebote corto del arquero rival y puso el 2-1 para dar vuelta el resultado. La presión alta, la precisión en los pases y el orden defensivo permitieron que Belgrano manejara el trámite del juego sin sobresaltos.

La frutilla del postre llegó a los 32 minutos del segundo tiempo, con una jugada colectiva que terminó nuevamente en los pies de Jara, quien no falló y selló el 3-1 definitivo.

Con esta victoria, Belgrano accedió por primera vez en su historia a las semifinales del torneo y ahora se enfrentará a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Lanús. El conjunto de Alberdi es el único representante cordobés que sigue en carrera en la edición 2025 de la Copa Argentina.

