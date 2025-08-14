El equipo U11 femenino de San Isidro se clasificó al Súper Cuatro Final de la Liga Provincial de Básquet, que se disputará el 16 y 17 de agosto en las instalaciones de Centro Social de Brinkmann, y donde buscará el campeonato ante los mejores conjuntos de la categoría.

Según informó la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba, las “santas” accedieron a esta instancia tras una destacada fase clasificatoria, en la que aseguraron un lugar junto a Centro Social (Brinkmann), 9 de Julio (Morteros) y Ameghino (Villa María).

Además de pelear por el título, los cuatro equipos obtuvieron el derecho a representar a Córdoba en la Liga Federal Formativa de la Confederación Argentina de Básquet, un paso clave para el desarrollo del básquet femenino en el club.

El certamen forma parte de las Ligas del Centenario 2025 – Copa DSK y reunirá a las máximas promesas U11 de la provincia. San Isidro debutará el sábado 16 a las 11:00 ante Centro Social de Brinkmann.