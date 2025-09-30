Básquet: San Isidro festejó el título U13 femenino y resaltó la importancia del torneo para más clubes

En un hecho histórico para el deporte local, San Isidro se consagró campeón del primer Torneo U13 Femenino “Lucía Ballari”, organizado por la Asociación de Básquet de San Francisco. El equipo rojo venció en la final a El Tala, en un partido que se disputó en el estadio Antonio Cena, cancha de El Ceibo, y que marcó un hito en el camino del crecimiento del básquet femenino en la región.

El entrenador de las flamantes campeonas, Esteban Olivero, expresó su satisfacción en diálogo con El Periódico:

“Muy contento porque esto sin duda es un premio al esfuerzo que vienen haciendo estas pequeñas durante el año. Jugamos el Provincial U13 femenino y nos tocó enfrentarnos con Ameghino de Villa María, que terminó siendo el campeón, y no pudimos clasificar a la segunda ronda. También competimos en el Torneo Morterense, donde la temporada pasada llegamos a semifinales. Poder cerrar el año con un campeonato es muy importante para las chicas”.

Pero más allá del logro deportivo, Olivero puso el foco en lo que representa esta competencia para el futuro del básquet femenino: “Es muy importante que la Asociación haya logrado realizar este primer torneo femenino. Eso permite que los clubes apuesten a formar jugadoras. Nosotros en San Isidro venimos trabajando desde hace años, pero celebro que El Tala y El Ceibo hayan podido presentar sus equipos. Ojalá se sostenga en el tiempo”.

Las selecciones U15 juegan este domingo

Además, Olivero adelantó que este domingo las selecciones U15 de San Francisco disputarán la primera etapa del Campeonato Provincial, enfrentando a Morteros y Noreste. El equipo femenino jugará en el club Alumni, mientras que el masculino lo hará en El Tala.

Sobre la proyección a futuro, el DT remarcó: “El mes que viene también jugará la selección U13, y ahí se nota la importancia de tener un torneo como este. Hoy, lamentablemente, las selecciones U15 y U17 están formadas casi en su totalidad por jugadoras de San Isidro, mientras que asociaciones como Morteros se nutren de hasta nueve clubes. Por eso necesitamos que más instituciones trabajen en formativas”.

“Gracias a Dios en esta U13 ya contamos con chicas de Alumni, Almafuerte de Las Varillas, El Ceibo, El Tala y San Isidro. Eso nos da esperanza de poder construir selecciones más completas y competitivas en el futuro”.

El campeonato ganado por San Isidro no solo representa una alegría para el club, sino también un paso firme hacia una estructura más sólida del básquet femenino en San Francisco, donde cada vez más clubes se suman al desafío de formar nuevas generaciones de jugadoras.