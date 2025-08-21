Pablo Prigioni anunció este miércoles la lista definitiva de 12 jugadores que representarán a la Selección Argentina de Básquet en la AmeriCup 2025, que se disputará en Managua, Nicaragua. El equipo combinará juventud y experiencia, con nueve debutantes en torneos oficiales y un promedio de edad cercano a los 24 años.

Según consignaron fuentes oficiales, solo tres de los convocados cuentan con participación previa en ediciones anteriores del certamen continental, lo que marca una etapa de recambio dentro del seleccionado nacional. El cuerpo técnico había trabajado previamente con una base de 17 jugadores y llevó a cabo una serie de amistosos internacionales como preparación para el torneo.

“La oportunidad de competir está y el grupo llega sólido”, expresó Prigioni, quien apuesta a consolidar una nueva camada de talentos.

El debut argentino en la AmeriCup será este viernes 22 de agosto ante Nicaragua, en el arranque de una competencia clave para el futuro del básquet nacional.

La nómina completa de convocados: