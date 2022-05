Este sábado se jugó la 8° fecha de la Liga Amateur de Fútbol que tuvo actividad en las canchas de Iturraspe, La Florida, La Milka y Juventud Unida.

Entre los partidos destacados, en la Zona B Barrio Parque se quedó con el clásico tras ganarle a La Florida por 1 a 0 con gol de Nazareno Ñañez y recuperó la primera posición con 15 puntos. Otro que aprovechó para alcanzar las 15 unidades fue Barrio 20 de Junio que goleó a Colonia Marina por 7 a 2.

En la Zona A, Juventud Unida le ganó el clásico a La Trucha -que sigue puntero- y La Milka no pudo aprovechar para alcanzarlo porque volvió a empatar en su casa, esta vez con Club Colón.

Cancha de Defensores de Iturraspe

El Faisán 4-0 Presidente Roca

Goles: Nicolás Soto x2, Jeremías Loris y Fernando Giacone (EF)

Defensores de Iturraspe 1-0 Tiro y Gimnasia

Gol: Nahuel Gramajo (DI)

Cancha de La Florida

Estudiantes Universitarios 1-1 Quebrachense

Goles: Lautaro Tranquili (EU) Gonzalo Almada (Q)

La Florida 0-1 Barrio Parque

Gol: Nazareno Ñañez (BP)

Cancha de La Milka

La Milka 2-2 Dep. Colón

Goles: Nicolás Matos y Alejo Molina (LM) Rubén Orellano (C)

Barrio 20 de Junio 7-2 Marina FC

Goles: Ricardo Sayago x4, Martín Ramírez, Cristian Spadachini, Emanuel Oliva (20J) Lautaro Yuan x2 (M)

Cancha de Juventud Unida

Filial Talleres 2-1 Barrio 9 de Septiembre

Goles: Gastón Rasetto, Emiliano Giambartolomei (FT) Lautaro Niz (9S)

Juventud Unida 2-1 La Trucha FC

Goles: Mateo Rivarola y Rodrigo Díaz (JU) Rodrigo Funes (LT)

Libres: 1° de Mayo - Estudiantes Sport

Así están las tablas

Zona A

1. La Trucha FC 16 pts.

2. La Milka 15 pts.

3. Filial Talleres 13 pts.

4. Juv. Unida 11 pts.

5. Barrio 9 de Septiembre 9 pts.

6. Estudiantes Universitarios 7 pts.

7. 1º de Mayo 6 pts.

8. Quebrachense 6 pts.

9. Club Dep. Colón 6 pts.

Zona B

1. Barrio Parque 15 pts.

2. Barrio 20 de Junio 15 pts.

3. La Florida 14 pts.

4. El Faisán (Devoto) 12 pts.

5. Def. de Iturraspe 12 pts.

6. Pte. Roca 8 pts.

7. Estudiantes Sport Club 6 pts.

8. Tiro y Gimnasia 3 pts.

9. Colonia Marina 1 pts.

Próxima fecha

Zona A

La Trucha FC vs. Filial Talleres

La Milka vs. Juventud Unida

Barrio 9 de Septiembre vs. Estudiantes Universitarios

1° de Mayo vs. Club Colón

Libre: Quebrachense

Zona B

Colonia Marina vs. Estudiantes Sport Club

Presidente Roca vs. Tiro y Gimnasia

El Faisán vs. Barrio Parque

La Florida vs. Def. de Iturraspe

Libre: Barrio 20 de Junio