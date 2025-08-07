La revista France Football dio a conocer este jueves los nominados al Balón de Oro 2025 y demás galardones que distinguen a los mejores futbolistas del año. Entre los seleccionados aparecen tres argentinos: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre los candidatos al Balón de Oro masculino, y Emiliano “Dibu” Martínez, nominado al Trofeo Yashin al mejor arquero del año.

Según consignó la publicación francesa, la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre en París, con la participación de las principales figuras del fútbol mundial. La elección de los ganadores estará a cargo de un jurado conformado por 150 periodistas deportivos de todo el mundo.

Además del galardón principal, se entregarán otros reconocimientos como el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor arquero), el Premio Sócrates (compromiso social) y el de Mejor Club Masculino del Año.

Entre los clubes nominados en esta última categoría figuran FC Barcelona, Liverpool, PSG, Chelsea y Botafogo.

En cuanto a los argentinos, Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Alexis Mac Allister (Liverpool) comparten terna con figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinícius Jr y Mohamed Salah. Por su parte, Emiliano Martínez (Aston Villa) vuelve a aparecer entre los mejores arqueros del año tras destacadas actuaciones tanto en Premier League como a nivel internacional.