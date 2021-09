La Liga de Baby Fútbol dio a conocer este lunes la programación del próximo fin de semana donde se disputará la 8ª fecha del Apertura y donde también comenzará el torneo relámpago "Juan Navarro" para la categoría 2012, que organiza Deportivo Oeste.

8ª fecha (sábado)

13 hs El Faisán vs. Gral. Savio

13 hs CD River vs. Los Albos

13 hs Los Andes vs. 2 de Abril

13 hs Estrella del Sur vs. Belgrano

13 hs Dep. Sebastián vs. DMD Freyre

13 hs Tarzanito vs. Dep. Oeste

14.20 hs Dep. Norte vs. Dep. Josefina

14.40 hs Inf. Xeneize vs. Barrio Jardín

15.30 hs Tiro y Gimnasia vs. El Trébol (El Tío)

Libre: Barrio Cabrera

Completan partido suspendido (Categoría 2009). Jueves 20 hs Dep. Oeste vs. Tiro y Gimnasia

Torneo "Juan Navarro" - Categoría 2012 (viernes 10 de septiembre)

19 hs Gral. Savio vs. Dep. Norte

20 hs Barrio Cabrera vs. Los Albos

21 hs 2 de Abril vs. Dep. Josefina

22 hs DMD Freyre vs. Tiro y Gimnasia

Torneo "Juan Navarro" - Categoría 2012 (viernes 17 de septiembre)

18.30 hs Belgrano vs. Barrio Jardín

19.30 hs El Faisán vs. Inf. Xeneize

20.30 hs Dep. Sebastián vs. Estella del Sur

21.30 hs CD River vs. Los Andes

22.30 hs Tarzanito vs. Dep. Oeste

* Continúa el domingo 19 de septiembre