Este lunes se disputa la fase final de la Copa de Campeones, torneo que organiza Estrella del Sur para los equipos de la categoría 2008. Esta competencia será la despedida del Baby para los chicos de esa división.

Del certamen participaron 15 equipos distribuidos en zonas. En la tarde de este lunes comenzará a jugarse la etapa de playoffs que determinará al campeón de la categoría.

Programación

Cuartos de final

12:00 hs Barrio Cabrera vs El Trébol (1)

13:15 hs Estrella del Sur vs Inf. Xeneize (2)

14:30 hs Dep. Sebastián vs Belgrano (3)

15:45 hs Tiro y Gimnasia vs Dep. Oeste (4)

Semifinales

17:00 hs Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2

18:15 hs Ganador Partido 3 vs Ganador Partido 4

Final

19:30 hs