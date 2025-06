Este sábado se disputó la décimo quinta fecha del Baby Fútbol en San Francisco.

Estos fueron los resultados:

Categoría 2013

2 de Abril 5 – 0 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 0 – 6 Deportivo Sebastián

C. D. River 4 – 1 C. D. y C. El Faisán

D. M. D. 1 – 4 Barrio Cabrera

Deportivo El Trébol (El Tío) 2 – 1 Los Andes

Estrella del Sur 1 – 8 Belgrano

General Savio 2 – 1 Deportivo Norte

Los Albos 1 – 1 Deportivo Josefina

Tiro y Gimnasia 1 – 1 Tarzanito

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP 1 C. D. River 26 14 12 2 0 2 Deportivo Josefina 25 15 11 3 1 3 2 de Abril 24 14 11 2 1 4 Deportivo Sebastián 23 14 11 1 2 5 Belgrano 22 14 10 2 2 6 C. D. y C. El Faisán 22 15 11 0 4 7 Los Albos 16 14 7 2 5 8 General Savio 16 15 8 0 7 9 Los Andes 15 14 7 1 6 10 Tiro y Gimnasia 15 14 7 1 6 11 Barrio Cabrera 12 14 6 0 8 12 Deportivo Oeste 12 14 5 2 7 13 Estrella del Sur 10 15 3 4 8 14 Deportivo El Trébol (El Tío) 10 14 5 0 9 15 Deportivo Norte 9 14 4 1 9 16 Tarzanito 8 14 3 2 9 17 D. M. D. (Freyre) 2 14 0 2 12 18 Infantil Xeneize 2 14 1 0 13 19 Barrio Jardín 1 14 0 1 13

Categoría 2014

2 de Abril 3 – 1 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 0 – 4 Deportivo Sebastián

C. D. River 0 – 1 C. D. y C. El Faisán

D. M. D. 3 – 3 Barrio Cabrera

Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 0 Los Andes

Estrella del Sur 0 – 1 Belgrano

General Savio 4 – 0 Deportivo Norte

Los Albos 4 – 5 Deportivo Josefina

Tiro y Gimnasia 1 – 4 Tarzanito

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP 1 Barrio Cabrera 27 14 13 1 0 2 General Savio 23 15 10 3 2 3 Deportivo Oeste 22 14 11 0 3 4 Belgrano 21 14 9 3 2 5 C. D. River 21 14 9 3 2 6 Deportivo Sebastián 19 14 6 7 1 7 Estrella del Sur 17 15 7 3 5 8 Deportivo Josefina 17 15 8 1 6 9 2 de Abril 16 14 6 4 4 10 D. M. D. (Freyre) 13 14 4 5 5 11 C. D. y C. El Faisán 13 15 6 1 8 12 Los Albos 12 14 4 4 6 13 Tarzanito 12 14 6 0 8 14 Tiro y Gimnasia 12 14 3 6 5 15 Deportivo El Trébol (El Tío) 9 14 4 1 9 16 Deportivo Norte 7 14 2 3 9 17 Los Andes 6 14 1 4 9 18 Barrio Jardín 3 14 1 1 12 19 Infantil Xeneize 0 14 0 0 14

Categoría 2015

2 de Abril 3 – 0 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 1 – 0 Deportivo Sebastián

C. D. River 8 – 2 C. D. y C. El Faisán

D. M. D. 3 – 3 Barrio Cabrera

Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 2 Los Andes

Estrella del Sur 2 – 0 Belgrano

General Savio 1 – 1 Deportivo Norte

Los Albos 3 – 1 Deportivo Josefina

Tiro y Gimnasia 1 – 1 Tarzanito

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP 1 C. D. River 27 14 13 1 0 2 C. D. y C. El Faisán 23 15 10 3 2 3 Los Andes 21 14 9 3 2 4 General Savio 20 15 9 2 4 5 Deportivo Oeste 19 14 9 1 4 6 Tiro y Gimnasia 18 14 7 4 3 7 Los Albos 18 14 8 2 4 8 Deportivo Sebastián 17 14 8 1 5 9 Deportivo Norte 16 14 6 4 4 10 Estrella del Sur 15 15 6 3 6 11 Tarzanito 14 14 5 4 5 12 Belgrano 11 14 4 3 7 13 2 de Abril 10 14 4 2 8 14 D. M. D. (Freyre) 9 14 3 3 8 15 Deportivo Josefina 8 15 2 4 9 16 Barrio Jardín 8 14 2 4 8 17 Barrio Cabrera 8 14 2 4 8 18 Dep. El Trébol (El Tío) 7 14 3 1 10 19 Infantil Xeneize 1 14 0 1 13

Categoría 2016

2 de Abril 5 – 0 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 6 – 2 Deportivo Sebastián

C. D. River 1 – 1 C. D. y C. El Faisán

D. M. D. 2 – 7 Barrio Cabrera

Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 3 Los Andes

Estrella del Sur 1 – 2 Belgrano

General Savio 5 – 0 Deportivo Norte

Los Albos 4 – 1 Deportivo Josefina

Tiro y Gimnasia 7 – 0 Tarzanito