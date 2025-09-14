La fecha 8 del campeonato de Baby Fútbol dejó una serie de partidos vibrantes en todas las categorías. Equipos de diferentes barrios y localidades midieron fuerzas en una jornada marcada por el entusiasmo de los chicos y la presencia de sus familias en las canchas.

Resultados

Categoría 2013

  • 2 de Abril 1 – 2 Los Albos
  • Belgrano 1 – 2 Deportivo Sebastián
  • D. M. D. Freyre 1 – 3 Barrio Jardín
  • Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 4 C. D. River
  • Deportivo Norte 0 – 2 Barrio Cabrera
  • Estrellas del Sur 0 – 7 Deportivo Josefina
  • Gral. Savio 1 – 1 C. D. y C. El Faisán
  • Tarzanito 1 – 2 Infantil Xeneize
  • Tiro y Gimnasia 1 – 3 Deportivo Oeste

Categoría 2014

  • 2 de Abril 5 – 1 Los Albos
  • Belgrano 3 – 1 Deportivo Sebastián
  • D. M. D. Freyre 4 – 0 Barrio Jardín
  • Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 5 C. D. River
  • Deportivo Norte 1 – 5 Barrio Cabrera
  • Estrellas del Sur 1 – 3 Deportivo Josefina
  • Gral. Savio 3 – 0 C. D. y C. El Faisán
  • Tarzanito 4 – 0 Infantil Xeneize
  • Tiro y Gimnasia 0 – 2 Deportivo Oeste

Categoría 2015

  • 2 de Abril 0 – 3 Los Albos
  • Belgrano 4 – 1 Deportivo Sebastián
  • D. M. D. Freyre 0 – 0 Barrio Jardín
  • Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 7 C. D. River
  • Deportivo Norte 1 – 5 Barrio Cabrera
  • Estrellas del Sur 1 – 0 Deportivo Josefina
  • Gral. Savio 2 – 1 C. D. y C. El Faisán
  • Tarzanito 3 – 0 Infantil Xeneize
  • Tiro y Gimnasia 1 – 2 Deportivo Oeste

Categoría 2016

  • 2 de Abril 3 – 1 Los Albos
  • Belgrano 2 – 4 Deportivo Sebastián
  • D. M. D. Freyre 0 – 2 Barrio Jardín
  • Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 2 C. D. River
  • Deportivo Norte 1 – 6 Barrio Cabrera
  • Estrellas del Sur 2 – 1 Deportivo Josefina
  • Gral. Savio 1 – 1 C. D. y C. El Faisán
  • Tarzanito 6 – 0 Infantil Xeneize
  • Tiro y Gimnasia 0 – 1 Deportivo Oeste

Con la disputa de la fecha 8 del campeonato de Baby Fútbol, las posiciones en las distintas categorías comienzan a perfilar a los principales protagonistas de la temporada. A continuación, el detalle de las tablas según el rendimiento de cada equipo.

Tablas de posiciones

Categoría 2013

Pos.EquipoPJPGPEPP
1C. D. River8800
2Dep. Josefina8611
3Los Albos8521
4Belgrano8512
5C. D. y C. El Faisán8422
6Gral. Savio8422
7Dep. Sebastián7331
82 de Abril7412
9Dep. Oeste8332
10Bº Cabrera7412
11Est. del Sur8233
12Los Andes7142
13Tiro y Gimnasia7304
14Dep. El Trébol (El Tío)7214
15Infantil Xeneize7124
16Bº Jardín8116
17Dep. Norte8107
18D. M. D. Freyre7106
19Tarzanito8017

Categoría 2014

Pos.EquipoPJPGPEPP
1C. D. River8701
2Dep. Oeste8530
3Bº Cabrera7601
4Belgrano8521
52 de Abril7421
6Gral. Savio8422
7Tarzanito8422
8Los Andes7502
9Est. del Sur8413
10D. M. D. Freyre7403
11Los Albos8404
12Dep. Norte8314
13Dep. Josefina8224
14Tiro y Gimnasia7304
15Dep. Sebastián7205
16C. D. y C. El Faisán8026
17Dep. El Trébol (El Tío)7016
18Bº Jardín8017
19Infantil Xeneize7016

Categoría 2015

Pos.EquipoPJPGPEPP
1C. D. River8620
2Dep. Oeste8521
3C. D. y C. El Faisán8512
4Gral. Savio8512
5Tiro y Gimnasia7511
6Bº Cabrera7502
7Los Albos8422
8Est. del Sur8341
9D. M. D. Freyre7322
10Dep. Josefina8404
11Bº Jardín8323
12Tarzanito8404
13Los Andes7223
14Dep. Norte8224
15Belgrano8215
16Dep. Sebastián7124
172 de Abril7106
18Dep. El Trébol (El Tío)7007
19Infantil Xeneize7007

Categoría 2016

Pos.EquipoPJPGPEPP
1Dep. Oeste8800
2Bº Jardín8710
3C. D. y C. El Faisán8710
4C. D. River8620
5Dep. Sebastián7610
6Dep. Josefina8503
7Tiro y Gimnasia7412
8Est. del Sur8413
92 de Abril7403
10Gral. Savio8233
11Bº Cabrera7304
12Los Andes7304
13Tarzanito8215
14Los Albos8125
15Belgrano8206
16Dep. El Trébol (El Tío)7025
17D. M. D. Freyre7016
18Dep. Norte8008
19Infantil Xeneize7007