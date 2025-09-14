La fecha 8 del campeonato de Baby Fútbol dejó una serie de partidos vibrantes en todas las categorías. Equipos de diferentes barrios y localidades midieron fuerzas en una jornada marcada por el entusiasmo de los chicos y la presencia de sus familias en las canchas.

Resultados

Categoría 2013

2 de Abril 1 – 2 Los Albos

Belgrano 1 – 2 Deportivo Sebastián

D. M. D. Freyre 1 – 3 Barrio Jardín

Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 4 C. D. River

Deportivo Norte 0 – 2 Barrio Cabrera

Estrellas del Sur 0 – 7 Deportivo Josefina

Gral. Savio 1 – 1 C. D. y C. El Faisán

Tarzanito 1 – 2 Infantil Xeneize

Tiro y Gimnasia 1 – 3 Deportivo Oeste

Categoría 2014

2 de Abril 5 – 1 Los Albos

Belgrano 3 – 1 Deportivo Sebastián

D. M. D. Freyre 4 – 0 Barrio Jardín

Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 5 C. D. River

Deportivo Norte 1 – 5 Barrio Cabrera

Estrellas del Sur 1 – 3 Deportivo Josefina

Gral. Savio 3 – 0 C. D. y C. El Faisán

Tarzanito 4 – 0 Infantil Xeneize

Tiro y Gimnasia 0 – 2 Deportivo Oeste

Categoría 2015

2 de Abril 0 – 3 Los Albos

Belgrano 4 – 1 Deportivo Sebastián

D. M. D. Freyre 0 – 0 Barrio Jardín

Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 7 C. D. River

Deportivo Norte 1 – 5 Barrio Cabrera

Estrellas del Sur 1 – 0 Deportivo Josefina

Gral. Savio 2 – 1 C. D. y C. El Faisán

Tarzanito 3 – 0 Infantil Xeneize

Tiro y Gimnasia 1 – 2 Deportivo Oeste

Categoría 2016

2 de Abril 3 – 1 Los Albos

Belgrano 2 – 4 Deportivo Sebastián

D. M. D. Freyre 0 – 2 Barrio Jardín

Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 2 C. D. River

Deportivo Norte 1 – 6 Barrio Cabrera

Estrellas del Sur 2 – 1 Deportivo Josefina

Gral. Savio 1 – 1 C. D. y C. El Faisán

Tarzanito 6 – 0 Infantil Xeneize

Tiro y Gimnasia 0 – 1 Deportivo Oeste

Con la disputa de la fecha 8 del campeonato de Baby Fútbol, las posiciones en las distintas categorías comienzan a perfilar a los principales protagonistas de la temporada. A continuación, el detalle de las tablas según el rendimiento de cada equipo.

Tablas de posiciones

Categoría 2013

Pos. Equipo PJ PG PE PP 1 C. D. River 8 8 0 0 2 Dep. Josefina 8 6 1 1 3 Los Albos 8 5 2 1 4 Belgrano 8 5 1 2 5 C. D. y C. El Faisán 8 4 2 2 6 Gral. Savio 8 4 2 2 7 Dep. Sebastián 7 3 3 1 8 2 de Abril 7 4 1 2 9 Dep. Oeste 8 3 3 2 10 Bº Cabrera 7 4 1 2 11 Est. del Sur 8 2 3 3 12 Los Andes 7 1 4 2 13 Tiro y Gimnasia 7 3 0 4 14 Dep. El Trébol (El Tío) 7 2 1 4 15 Infantil Xeneize 7 1 2 4 16 Bº Jardín 8 1 1 6 17 Dep. Norte 8 1 0 7 18 D. M. D. Freyre 7 1 0 6 19 Tarzanito 8 0 1 7

Categoría 2014

Pos. Equipo PJ PG PE PP 1 C. D. River 8 7 0 1 2 Dep. Oeste 8 5 3 0 3 Bº Cabrera 7 6 0 1 4 Belgrano 8 5 2 1 5 2 de Abril 7 4 2 1 6 Gral. Savio 8 4 2 2 7 Tarzanito 8 4 2 2 8 Los Andes 7 5 0 2 9 Est. del Sur 8 4 1 3 10 D. M. D. Freyre 7 4 0 3 11 Los Albos 8 4 0 4 12 Dep. Norte 8 3 1 4 13 Dep. Josefina 8 2 2 4 14 Tiro y Gimnasia 7 3 0 4 15 Dep. Sebastián 7 2 0 5 16 C. D. y C. El Faisán 8 0 2 6 17 Dep. El Trébol (El Tío) 7 0 1 6 18 Bº Jardín 8 0 1 7 19 Infantil Xeneize 7 0 1 6

Categoría 2015

Pos. Equipo PJ PG PE PP 1 C. D. River 8 6 2 0 2 Dep. Oeste 8 5 2 1 3 C. D. y C. El Faisán 8 5 1 2 4 Gral. Savio 8 5 1 2 5 Tiro y Gimnasia 7 5 1 1 6 Bº Cabrera 7 5 0 2 7 Los Albos 8 4 2 2 8 Est. del Sur 8 3 4 1 9 D. M. D. Freyre 7 3 2 2 10 Dep. Josefina 8 4 0 4 11 Bº Jardín 8 3 2 3 12 Tarzanito 8 4 0 4 13 Los Andes 7 2 2 3 14 Dep. Norte 8 2 2 4 15 Belgrano 8 2 1 5 16 Dep. Sebastián 7 1 2 4 17 2 de Abril 7 1 0 6 18 Dep. El Trébol (El Tío) 7 0 0 7 19 Infantil Xeneize 7 0 0 7

Categoría 2016