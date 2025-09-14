Los equipos de las categorías 2013, 2014, 2015 y 2016 jugaron una nueva jornada del torneo.
La fecha 8 del campeonato de Baby Fútbol dejó una serie de partidos vibrantes en todas las categorías. Equipos de diferentes barrios y localidades midieron fuerzas en una jornada marcada por el entusiasmo de los chicos y la presencia de sus familias en las canchas.
Resultados
Categoría 2013
2 de Abril 1 – 2 Los Albos
Belgrano 1 – 2 Deportivo Sebastián
D. M. D. Freyre 1 – 3 Barrio Jardín
Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 4 C. D. River
Deportivo Norte 0 – 2 Barrio Cabrera
Estrellas del Sur 0 – 7 Deportivo Josefina
Gral. Savio 1 – 1 C. D. y C. El Faisán
Tarzanito 1 – 2 Infantil Xeneize
Tiro y Gimnasia 1 – 3 Deportivo Oeste
Categoría 2014
2 de Abril 5 – 1 Los Albos
Belgrano 3 – 1 Deportivo Sebastián
D. M. D. Freyre 4 – 0 Barrio Jardín
Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 5 C. D. River
Deportivo Norte 1 – 5 Barrio Cabrera
Estrellas del Sur 1 – 3 Deportivo Josefina
Gral. Savio 3 – 0 C. D. y C. El Faisán
Tarzanito 4 – 0 Infantil Xeneize
Tiro y Gimnasia 0 – 2 Deportivo Oeste
Categoría 2015
2 de Abril 0 – 3 Los Albos
Belgrano 4 – 1 Deportivo Sebastián
D. M. D. Freyre 0 – 0 Barrio Jardín
Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 7 C. D. River
Deportivo Norte 1 – 5 Barrio Cabrera
Estrellas del Sur 1 – 0 Deportivo Josefina
Gral. Savio 2 – 1 C. D. y C. El Faisán
Tarzanito 3 – 0 Infantil Xeneize
Tiro y Gimnasia 1 – 2 Deportivo Oeste
Categoría 2016
2 de Abril 3 – 1 Los Albos
Belgrano 2 – 4 Deportivo Sebastián
D. M. D. Freyre 0 – 2 Barrio Jardín
Deportivo El Trébol (El Tío) 1 – 2 C. D. River
Deportivo Norte 1 – 6 Barrio Cabrera
Estrellas del Sur 2 – 1 Deportivo Josefina
Gral. Savio 1 – 1 C. D. y C. El Faisán
Tarzanito 6 – 0 Infantil Xeneize
Tiro y Gimnasia 0 – 1 Deportivo Oeste
Con la disputa de la fecha 8 del campeonato de Baby Fútbol, las posiciones en las distintas categorías comienzan a perfilar a los principales protagonistas de la temporada. A continuación, el detalle de las tablas según el rendimiento de cada equipo.