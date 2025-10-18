Este sábado 18 de octubre se disputó la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga de Baby Fútbol, con encuentros correspondientes a las categorías 2013, 2014, 2015 y 2016. A continuación, los resultados completos de la jornada.

Categoría 2013

  • Belgrano 4 – 0 Estrella del Sur
  • Bº Cabrera 3 – 2 D. M. D. Freyre
  • C.D. y C. El Faisán 3 – 2 C. D. River
  • Deportivo Josefina 1 – 1 Los Albos
  • Deportivo Norte 2 – 2 Gral. Savio
  • Deportivo Sebastián 6 – 0 Bº Jardín
  • Infantil Xeneize 0 – 3 2 de Abril
  • Los Andes 2 – 1 Deportivo El Trébol (El Tío)
  • Tarzanito 0 – 1 Tiro y Gimnasia

Categoría 2014

  • Belgrano 2 – 1 Estrella del Sur
  • Bº Cabrera 1 – 0 D. M. D. Freyre
  • C.D. y C. El Faisán 1 – 2 C. D. River
  • Deportivo Josefina 2 – 2 Los Albos
  • Deportivo Norte 0 – 4 Gral. Savio
  • Deportivo Sebastián 4 – 0 Bº Jardín
  • Infantil Xeneize 0 – 7 2 de Abril
  • Los Andes 4 – 0 Deportivo El Trébol (El Tío)
  • Tarzanito 0 – 2 Tiro y Gimnasia

Categoría 2015

  • Belgrano 1 – 0 Estrella del Sur
  • Bº Cabrera 3 – 3 D. M. D. Freyre
  • C.D. y C. El Faisán 1 – 2 C. D. River
  • Deportivo Josefina 1 – 2 Los Albos
  • Deportivo Norte 0 – 1 Gral. Savio
  • Deportivo Sebastián 1 – 1 Bº Jardín
  • Infantil Xeneize 0 – 0 2 de Abril
  • Los Andes 2 – 1 Deportivo El Trébol (El Tío)
  • Tarzanito 0 – 2 Tiro y Gimnasia

Categoría 2016

  • Belgrano 0 – 4 Estrella del Sur
  • Bº Cabrera 2 – 6 D. M. D. Freyre
  • C.D. y C. El Faisán 0 – 3 C. D. River
  • Deportivo Josefina 2 – 2 Los Albos
  • Deportivo Norte 1 – 3 Gral. Savio
  • Deportivo Sebastián 0 – 1 Bº Jardín
  • Infantil Xeneize 1 – 4 2 de Abril
  • Los Andes 0 – 2 Deportivo El Trébol (El Tío)
  • Tarzanito 0 – 2 Tiro y Gimnasia

Posiciones

Categoría 2013

Pos.EquipoPtsPJPGPEPP
1C. D. River25141211
2Deportivo Josefina24151122
3Bº Cabrera22141022
4Belgrano2114932
5Deportivo Sebastián2014842
6Los Albos2014842
7Gral. Savio1915834
82 de Abril1614725
9C.D. y C. El Faisán1515636
10Los Andes1414464
11Tiro y Gimnasia1414707
12Deportivo Oeste1414464
13Estrella del Sur1315456
14Deportivo El Trébol (El Tío)1114437
15Deportivo Norte914338
16D. M. D. Freyre4141211
17Infantil Xeneize4141211
18Bº Jardín3141112
19Tarzanito2140212

Categoría 2014

Pos.EquipoPtsPJPGPEPP
1Bº Cabrera26141301
2C. D. River23141112
3Gral. Savio22151023
4Belgrano2114932
5Deportivo Oeste1914752
6Los Andes1914833
7Estrella del Sur1815825
82 de Abril1714734
9D. M. D. Freyre1714734
10Los Albos1414545
11Tiro y Gimnasia1414707
12Tarzanito1314536
13Deportivo Josefina1215447
14Deportivo Sebastián1214527
15Deportivo Norte814329
16C.D. y C. El Faisán6152211
17Deportivo El Trébol (El Tío)5142111
18Bº Jardín2140212
19Infantil Xeneize2140212

Categoría 2015

Pos.EquipoPtsPJPGPEPP
1C. D. River25141130
2Gral. Savio22151023
3Deportivo Oeste2214941
4Bº Cabrera2114932
5Tiro y Gimnasia2114932
6C.D. y C. El Faisán1915915
7Deportivo Josefina1615726
8Los Albos1614644
9Estrella del Sur1615645
10Los Andes1514635
11Bº Jardín1314455
12D. M. D. Freyre1214446
13Tarzanito1214608
14Deportivo Sebastián1114437
15Deportivo Norte1114437
16Belgrano1014428
172 de Abril5141310
18Deportivo El Trébol (El Tío)2141013
19Infantil Xeneize1140113

Categoría 2016

Pos.EquipoPtsPJPGPEPP
1Deportivo Oeste25141211
2Bº Jardín23141031
3Deportivo Sebastián2114932
4C. D. River2114932
5Estrella del Sur2115933
6C.D. y C. El Faisán2115933
7Tiro y Gimnasia2014923
82 de Abril1714815
9Gral. Savio1715573
10Tarzanito1314536
11Belgrano1214608
12Deportivo Josefina1215528
13Deportivo El Trébol (El Tío)1114437
14Los Albos1114356
15Los Andes914419
16Bº Cabrera7143110
17D. M. D. Freyre7143110
18Deportivo Norte2141013
19Infantil Xeneize0140014