Este sábado 18 de octubre se disputó la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga de Baby Fútbol, con encuentros correspondientes a las categorías 2013, 2014, 2015 y 2016. A continuación, los resultados completos de la jornada.
Categoría 2013 Belgrano 4 – 0 Estrella del Sur Bº Cabrera 3 – 2 D. M. D. Freyre C.D. y C. El Faisán 3 – 2 C. D. River Deportivo Josefina 1 – 1 Los Albos Deportivo Norte 2 – 2 Gral. Savio Deportivo Sebastián 6 – 0 Bº Jardín Infantil Xeneize 0 – 3 2 de Abril Los Andes 2 – 1 Deportivo El Trébol (El Tío) Tarzanito 0 – 1 Tiro y Gimnasia Categoría 2014 Belgrano 2 – 1 Estrella del Sur Bº Cabrera 1 – 0 D. M. D. Freyre C.D. y C. El Faisán 1 – 2 C. D. River Deportivo Josefina 2 – 2 Los Albos Deportivo Norte 0 – 4 Gral. Savio Deportivo Sebastián 4 – 0 Bº Jardín Infantil Xeneize 0 – 7 2 de Abril Los Andes 4 – 0 Deportivo El Trébol (El Tío) Tarzanito 0 – 2 Tiro y Gimnasia Categoría 2015 Belgrano 1 – 0 Estrella del Sur Bº Cabrera 3 – 3 D. M. D. Freyre C.D. y C. El Faisán 1 – 2 C. D. River Deportivo Josefina 1 – 2 Los Albos Deportivo Norte 0 – 1 Gral. Savio Deportivo Sebastián 1 – 1 Bº Jardín Infantil Xeneize 0 – 0 2 de Abril Los Andes 2 – 1 Deportivo El Trébol (El Tío) Tarzanito 0 – 2 Tiro y Gimnasia Categoría 2016 Belgrano 0 – 4 Estrella del Sur Bº Cabrera 2 – 6 D. M. D. Freyre C.D. y C. El Faisán 0 – 3 C. D. River Deportivo Josefina 2 – 2 Los Albos Deportivo Norte 1 – 3 Gral. Savio Deportivo Sebastián 0 – 1 Bº Jardín Infantil Xeneize 1 – 4 2 de Abril Los Andes 0 – 2 Deportivo El Trébol (El Tío) Tarzanito 0 – 2 Tiro y Gimnasia Posiciones Categoría 2013
Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP 1 C. D. River 25 14 12 1 1 2 Deportivo Josefina 24 15 11 2 2 3 Bº Cabrera 22 14 10 2 2 4 Belgrano 21 14 9 3 2 5 Deportivo Sebastián 20 14 8 4 2 6 Los Albos 20 14 8 4 2 7 Gral. Savio 19 15 8 3 4 8 2 de Abril 16 14 7 2 5 9 C.D. y C. El Faisán 15 15 6 3 6 10 Los Andes 14 14 4 6 4 11 Tiro y Gimnasia 14 14 7 0 7 12 Deportivo Oeste 14 14 4 6 4 13 Estrella del Sur 13 15 4 5 6 14 Deportivo El Trébol (El Tío) 11 14 4 3 7 15 Deportivo Norte 9 14 3 3 8 16 D. M. D. Freyre 4 14 1 2 11 17 Infantil Xeneize 4 14 1 2 11 18 Bº Jardín 3 14 1 1 12 19 Tarzanito 2 14 0 2 12 Categoría 2014
Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP 1 Bº Cabrera 26 14 13 0 1 2 C. D. River 23 14 11 1 2 3 Gral. Savio 22 15 10 2 3 4 Belgrano 21 14 9 3 2 5 Deportivo Oeste 19 14 7 5 2 6 Los Andes 19 14 8 3 3 7 Estrella del Sur 18 15 8 2 5 8 2 de Abril 17 14 7 3 4 9 D. M. D. Freyre 17 14 7 3 4 10 Los Albos 14 14 5 4 5 11 Tiro y Gimnasia 14 14 7 0 7 12 Tarzanito 13 14 5 3 6 13 Deportivo Josefina 12 15 4 4 7 14 Deportivo Sebastián 12 14 5 2 7 15 Deportivo Norte 8 14 3 2 9 16 C.D. y C. El Faisán 6 15 2 2 11 17 Deportivo El Trébol (El Tío) 5 14 2 1 11 18 Bº Jardín 2 14 0 2 12 19 Infantil Xeneize 2 14 0 2 12 Categoría 2015
Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP 1 C. D. River 25 14 11 3 0 2 Gral. Savio 22 15 10 2 3 3 Deportivo Oeste 22 14 9 4 1 4 Bº Cabrera 21 14 9 3 2 5 Tiro y Gimnasia 21 14 9 3 2 6 C.D. y C. El Faisán 19 15 9 1 5 7 Deportivo Josefina 16 15 7 2 6 8 Los Albos 16 14 6 4 4 9 Estrella del Sur 16 15 6 4 5 10 Los Andes 15 14 6 3 5 11 Bº Jardín 13 14 4 5 5 12 D. M. D. Freyre 12 14 4 4 6 13 Tarzanito 12 14 6 0 8 14 Deportivo Sebastián 11 14 4 3 7 15 Deportivo Norte 11 14 4 3 7 16 Belgrano 10 14 4 2 8 17 2 de Abril 5 14 1 3 10 18 Deportivo El Trébol (El Tío) 2 14 1 0 13 19 Infantil Xeneize 1 14 0 1 13 Categoría 2016
Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP 1 Deportivo Oeste 25 14 12 1 1 2 Bº Jardín 23 14 10 3 1 3 Deportivo Sebastián 21 14 9 3 2 4 C. D. River 21 14 9 3 2 5 Estrella del Sur 21 15 9 3 3 6 C.D. y C. El Faisán 21 15 9 3 3 7 Tiro y Gimnasia 20 14 9 2 3 8 2 de Abril 17 14 8 1 5 9 Gral. Savio 17 15 5 7 3 10 Tarzanito 13 14 5 3 6 11 Belgrano 12 14 6 0 8 12 Deportivo Josefina 12 15 5 2 8 13 Deportivo El Trébol (El Tío) 11 14 4 3 7 14 Los Albos 11 14 3 5 6 15 Los Andes 9 14 4 1 9 16 Bº Cabrera 7 14 3 1 10 17 D. M. D. Freyre 7 14 3 1 10 18 Deportivo Norte 2 14 1 0 13 19 Infantil Xeneize 0 14 0 0 14