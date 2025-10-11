Baby Fútbol: resultados de la fecha 13 y cómo se juega la 14 este sábado
La Liga de Baby Fútbol completó este viernes la 13° fecha del Torneo Clausura 2025. Hoy sábado se disputa la jornada 14, con cruces desde las 13.
El fin de semana largo trajo doble jornada para los clubes de Baby Fútbol.
La Liga de Baby Fútbol programó encuentros consecutivos para el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, con partidos desde las 13 en simultáneo en distintas sedes.
Resultados – Fecha 13 (viernes 10 de octubre)
Categoría 2013
- Bº Cabrera 4 – 1 Dep. El Trébol (El Tío)
- C.D. y C. El Faisán 1 – 0 Bº Jardín
- Dep. Josefina 4 – 0 D. M. D. Freyre
- Dep. Norte 0 – 6 Belgrano
- Dep. Oeste 2 – 2 Los Albos
- Dep. Sebastián 4 – 1 2 de Abril
- Infantil Xeneize 1 – 5 Tiro y Gimnasia
- Los Andes 1 – 0 Gral. Savio
- Tarzanito 2 – 4 Estrella del Sur
Categoría 2014
- Bº Cabrera 3 – 0 Dep. El Trébol (El Tío)
- C.D. y C. El Faisán 6 – 1 Bº Jardín
- Dep. Josefina 0 – 0 D. M. D. Freyre
- Dep. Norte 1 – 3 Belgrano
- Dep. Oeste 2 – 2 Los Albos
- Dep. Sebastián 0 – 0 2 de Abril
- Infantil Xeneize 0 – 4 Tiro y Gimnasia
- Los Andes 0 – 1 Gral. Savio
- Tarzanito 0 – 1 Estrella del Sur
Categoría 2015
- Bº Cabrera 5 – 0 Dep. El Trébol (El Tío)
- C.D. y C. El Faisán 5 – 0 Bº Jardín
- Dep. Josefina 6 – 1 D. M. D. Freyre
- Dep. Norte 1 – 1 Belgrano
- Dep. Oeste 1 – 0 Los Albos
- Dep. Sebastián 1 – 0 2 de Abril
- Infantil Xeneize 0 – 7 Tiro y Gimnasia
- Los Andes 0 – 1 Gral. Savio
- Tarzanito 0 – 1 Estrella del Sur
Categoría 2016
- Bº Cabrera 0 – 3 Dep. El Trébol (El Tío)
- C.D. y C. El Faisán 2 – 4 Bº Jardín
- Dep. Josefina 0 – 3 D. M. D. Freyre
- Dep. Norte 1 – 5 Belgrano
- Dep. Oeste 3 – 3 Los Albos
- Dep. Sebastián 2 – 0 2 de Abril
- Infantil Xeneize 0 – 7 Tiro y Gimnasia
- Los Andes 3 – 4 Gral. Savio
- Tarzanito 0 – 0 Estrella del Sur
Fecha 14 (sábado 11 de octubre)
Los partidos de hoy están programados desde las 13 en adelante, distribuidos por categoría en distintos horarios. La fecha 14 se disputa completa y estos son los cruces:
- Estrella del Sur vs. Dep. Norte
- Gral. Savio vs. Tarzanito
- Tiro y Gimnasia vs. Los Andes
- Dep. El Trébol (El Tío) vs. Infantil Xeneize
- 2 de Abril vs. Barrio Cabrera (en cancha de Barrio Cabrera)
- D.M.D. Freyre vs. Dep. Sebastián
- Barrio Jardín vs. Dep. Josefina (en cancha de Los Andes)
- Los Albos vs. C.D. y C. El Faisán
- C.D. River vs. Dep. Oeste
- Libre: Belgrano
Horarios por categoría
- 13:00 – 2019
- 13:40 – 2018
- 14:20 – 2017
- 15:00 – 2016
- 15:50 – 2015
- 16:40 – 2014
- 17:30 – 2013