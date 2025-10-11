El fin de semana largo trajo doble jornada para los clubes de Baby Fútbol.

La Liga de Baby Fútbol programó encuentros consecutivos para el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, con partidos desde las 13 en simultáneo en distintas sedes.

Resultados – Fecha 13 (viernes 10 de octubre)

Categoría 2013

Bº Cabrera 4 – 1 Dep. El Trébol (El Tío)

C.D. y C. El Faisán 1 – 0 Bº Jardín

Dep. Josefina 4 – 0 D. M. D. Freyre

Dep. Norte 0 – 6 Belgrano

Dep. Oeste 2 – 2 Los Albos

Dep. Sebastián 4 – 1 2 de Abril

Infantil Xeneize 1 – 5 Tiro y Gimnasia

Los Andes 1 – 0 Gral. Savio

Tarzanito 2 – 4 Estrella del Sur

Categoría 2014

Bº Cabrera 3 – 0 Dep. El Trébol (El Tío)

C.D. y C. El Faisán 6 – 1 Bº Jardín

Dep. Josefina 0 – 0 D. M. D. Freyre

Dep. Norte 1 – 3 Belgrano

Dep. Oeste 2 – 2 Los Albos

Dep. Sebastián 0 – 0 2 de Abril

Infantil Xeneize 0 – 4 Tiro y Gimnasia

Los Andes 0 – 1 Gral. Savio

Tarzanito 0 – 1 Estrella del Sur

Categoría 2015

Bº Cabrera 5 – 0 Dep. El Trébol (El Tío)

C.D. y C. El Faisán 5 – 0 Bº Jardín

Dep. Josefina 6 – 1 D. M. D. Freyre

Dep. Norte 1 – 1 Belgrano

Dep. Oeste 1 – 0 Los Albos

Dep. Sebastián 1 – 0 2 de Abril

Infantil Xeneize 0 – 7 Tiro y Gimnasia

Los Andes 0 – 1 Gral. Savio

Tarzanito 0 – 1 Estrella del Sur

Categoría 2016

Bº Cabrera 0 – 3 Dep. El Trébol (El Tío)

C.D. y C. El Faisán 2 – 4 Bº Jardín

Dep. Josefina 0 – 3 D. M. D. Freyre

Dep. Norte 1 – 5 Belgrano

Dep. Oeste 3 – 3 Los Albos

Dep. Sebastián 2 – 0 2 de Abril

Infantil Xeneize 0 – 7 Tiro y Gimnasia

Los Andes 3 – 4 Gral. Savio

Tarzanito 0 – 0 Estrella del Sur

Fecha 14 (sábado 11 de octubre)

Los partidos de hoy están programados desde las 13 en adelante, distribuidos por categoría en distintos horarios. La fecha 14 se disputa completa y estos son los cruces:

Estrella del Sur vs. Dep. Norte

Gral. Savio vs. Tarzanito

Tiro y Gimnasia vs. Los Andes

Dep. El Trébol (El Tío) vs. Infantil Xeneize

2 de Abril vs. Barrio Cabrera (en cancha de Barrio Cabrera)

D.M.D. Freyre vs. Dep. Sebastián

Barrio Jardín vs. Dep. Josefina (en cancha de Los Andes)

Los Albos vs. C.D. y C. El Faisán

C.D. River vs. Dep. Oeste

Libre: Belgrano

Horarios por categoría