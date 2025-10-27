Este sábado 25 de octubre se disputó la 16° fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol. 

Estos fueron los resultados:

Resultados

Categoría 2013

General Savio 0 – 1 Belgrano

Tiro y Gimnasia 3 – 1 Deportivo Norte

Depor. El Trébol (El Tío) 4 – 1 Tarzanito

2 de Abril 0 – 2 Los Andes

D.M.D. Freyre 6 – 0 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 0 – 4 Barrio Cabrera

Los Albos 0 – 1 Deportivo Sebastián

C.D. River 3 – 0 Deportivo Josefina

Deportivo Oeste 2 – 4 C.D. y C.L. El Faisán

Libre: Estrella del Sur

Categoría 2014

General Savio 2 – 3 Belgrano

Tiro y Gimnasia 4 – 0 Deportivo Norte

Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 3 Tarzanito

2 de Abril 1 – 1 Los Andes

D.M.D. Freyre 6 – 0 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 0 – 2 Barrio Cabrera

Los Albos 1 – 2 Deportivo Sebastián

C.D. River 1 – 6 Deportivo Josefina 

Deportivo Oeste 5 – 0 C.D. y C.L. El Faisán

Categoría 2015

General Savio 1 – 0 Belgrano

Tiro y Gimnasia 1 – 1 Deportivo Norte

Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 2 Tarzanito

2 de Abril 1 – 2 Los Andes

D.M.D. Freyre 6 – 0 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 0 – 4 Barrio Cabrera

Los Albos 2 – 2 Deportivo Sebastián

C.D. River 2 – 1 Deportivo Josefina

Deportivo Oeste 4 – 1 C.D. y C.L. El Faisán

Categoría 2016

General Savio 4 – 1 Belgrano

Tiro y Gimnasia 4 – 0 Deportivo Norte

Deportivo El Trébol (El Tío) 5 – 3 Tarzanito

2 de Abril 1 – 1 Los Andes

D.M.D. Freyre 7 – 0 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 1 – 0 Barrio Cabrera

Los Albos 1 – 2 Deportivo Sebastián

C.D. River 2 – 0 Deportivo Josefina

Deportivo Oeste 6 – 0 C.D. y C.L. El Faisán

Posiciones

Categoría 2013

EquipoPtsPJPGPEPP
C. D. River27151311
Dep. Josefina24161123
Bº Cabrera24151122
Belgrano23151032
Dep. Sebastián2215942
Los Albos2015843
Gral. Savio1916835
C.D. y C. El Faisán1716736
Los Andes1615564
2 de Abril1615726
Tiro y Gimnasia1615807
Dep. Oeste1415465
Dep. El Trébol (El Tío)1315537
Est. del Sur1315456
Dep. Norte915339
D. M. D. Freyre6152211
Infantil Xeneize4151212
Bº Jardín3151113
Tarzanito2150213

Categoría 2014

EquipoPtsPJPGPEPP
Bº Cabrera28151401
C. D. River23151113
Belgrano23151032
Gral. Savio22161024
Dep. Oeste2115852
Los Andes2015843
D. M. D. Freyre1915834
2 de Abril1815744
Est. del Sur1815825
Tiro y Gimnasia1615807
Tarzanito1515636
Dep. Josefina1416547
Los Albos1415546
Dep. Sebastián1415627
Dep. Norte8153210
C.D. y C. El Faisán6162212
Dep. El Trébol (El Tío)5152112
Bº Jardín2150213
Infantil Xeneize2150213

Categoría 2015

EquipoPtsPJPGPEPP
C. D. River27151230
Gral. Savio24161123
Dep. Oeste24151041
Bº Cabrera23151032
Tiro y Gimnasia2215942
C.D. y C. El Faisán1916916
Los Andes1715735
Los Albos1715654
Dep. Josefina1616727
Est. del Sur1615645
D. M. D. Freyre1415546
Tarzanito1415708
Bº Jardín1315456
Dep. Sebastián1215447
Dep. Norte1215447
Belgrano1015429
2 de Abril5151311
Dep. El Trébol (El Tío)2151014
Infantil Xeneize1150114

Categoría 2016

EquipoPtsPJPGPEPP
Dep. Oeste27151311
Bº Jardín25151131
Dep. Sebastián23151032
C. D. River23151032
Tiro y Gimnasia22151023
Est. del Sur2115933
C.D. y C. El Faisán2116934
Gral. Savio1916673
2 de Abril1815825
Tarzanito1315537
Dep. El Trébol (El Tío)1315537
Belgrano1215609
Dep. Josefina1216529
Los Albos1115357
Los Andes1015429
D. M. D. Freyre9154110
Bº Cabrera7153111
Dep. Norte2151014
Infantil Xeneize0150015