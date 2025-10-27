Baby Fútbol: resultados de la 16° fecha del Torneo Clausura
Este sábado 25 de octubre se disputó una nueva fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol. Conocé los resultados y las posiciones.
Este sábado 25 de octubre se disputó la 16° fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol.
Estos fueron los resultados:
Resultados
Categoría 2013
General Savio 0 – 1 Belgrano
Tiro y Gimnasia 3 – 1 Deportivo Norte
Depor. El Trébol (El Tío) 4 – 1 Tarzanito
2 de Abril 0 – 2 Los Andes
D.M.D. Freyre 6 – 0 Infantil Xeneize
Barrio Jardín 0 – 4 Barrio Cabrera
Los Albos 0 – 1 Deportivo Sebastián
C.D. River 3 – 0 Deportivo Josefina
Deportivo Oeste 2 – 4 C.D. y C.L. El Faisán
Libre: Estrella del Sur
Categoría 2014
General Savio 2 – 3 Belgrano
Tiro y Gimnasia 4 – 0 Deportivo Norte
Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 3 Tarzanito
2 de Abril 1 – 1 Los Andes
D.M.D. Freyre 6 – 0 Infantil Xeneize
Barrio Jardín 0 – 2 Barrio Cabrera
Los Albos 1 – 2 Deportivo Sebastián
C.D. River 1 – 6 Deportivo Josefina
Deportivo Oeste 5 – 0 C.D. y C.L. El Faisán
Categoría 2015
General Savio 1 – 0 Belgrano
Tiro y Gimnasia 1 – 1 Deportivo Norte
Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 2 Tarzanito
2 de Abril 1 – 2 Los Andes
D.M.D. Freyre 6 – 0 Infantil Xeneize
Barrio Jardín 0 – 4 Barrio Cabrera
Los Albos 2 – 2 Deportivo Sebastián
C.D. River 2 – 1 Deportivo Josefina
Deportivo Oeste 4 – 1 C.D. y C.L. El Faisán
Categoría 2016
General Savio 4 – 1 Belgrano
Tiro y Gimnasia 4 – 0 Deportivo Norte
Deportivo El Trébol (El Tío) 5 – 3 Tarzanito
2 de Abril 1 – 1 Los Andes
D.M.D. Freyre 7 – 0 Infantil Xeneize
Barrio Jardín 1 – 0 Barrio Cabrera
Los Albos 1 – 2 Deportivo Sebastián
C.D. River 2 – 0 Deportivo Josefina
Deportivo Oeste 6 – 0 C.D. y C.L. El Faisán
Posiciones
Categoría 2013
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|C. D. River
|27
|15
|13
|1
|1
|Dep. Josefina
|24
|16
|11
|2
|3
|Bº Cabrera
|24
|15
|11
|2
|2
|Belgrano
|23
|15
|10
|3
|2
|Dep. Sebastián
|22
|15
|9
|4
|2
|Los Albos
|20
|15
|8
|4
|3
|Gral. Savio
|19
|16
|8
|3
|5
|C.D. y C. El Faisán
|17
|16
|7
|3
|6
|Los Andes
|16
|15
|5
|6
|4
|2 de Abril
|16
|15
|7
|2
|6
|Tiro y Gimnasia
|16
|15
|8
|0
|7
|Dep. Oeste
|14
|15
|4
|6
|5
|Dep. El Trébol (El Tío)
|13
|15
|5
|3
|7
|Est. del Sur
|13
|15
|4
|5
|6
|Dep. Norte
|9
|15
|3
|3
|9
|D. M. D. Freyre
|6
|15
|2
|2
|11
|Infantil Xeneize
|4
|15
|1
|2
|12
|Bº Jardín
|3
|15
|1
|1
|13
|Tarzanito
|2
|15
|0
|2
|13
Categoría 2014
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|Bº Cabrera
|28
|15
|14
|0
|1
|C. D. River
|23
|15
|11
|1
|3
|Belgrano
|23
|15
|10
|3
|2
|Gral. Savio
|22
|16
|10
|2
|4
|Dep. Oeste
|21
|15
|8
|5
|2
|Los Andes
|20
|15
|8
|4
|3
|D. M. D. Freyre
|19
|15
|8
|3
|4
|2 de Abril
|18
|15
|7
|4
|4
|Est. del Sur
|18
|15
|8
|2
|5
|Tiro y Gimnasia
|16
|15
|8
|0
|7
|Tarzanito
|15
|15
|6
|3
|6
|Dep. Josefina
|14
|16
|5
|4
|7
|Los Albos
|14
|15
|5
|4
|6
|Dep. Sebastián
|14
|15
|6
|2
|7
|Dep. Norte
|8
|15
|3
|2
|10
|C.D. y C. El Faisán
|6
|16
|2
|2
|12
|Dep. El Trébol (El Tío)
|5
|15
|2
|1
|12
|Bº Jardín
|2
|15
|0
|2
|13
|Infantil Xeneize
|2
|15
|0
|2
|13
Categoría 2015
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|C. D. River
|27
|15
|12
|3
|0
|Gral. Savio
|24
|16
|11
|2
|3
|Dep. Oeste
|24
|15
|10
|4
|1
|Bº Cabrera
|23
|15
|10
|3
|2
|Tiro y Gimnasia
|22
|15
|9
|4
|2
|C.D. y C. El Faisán
|19
|16
|9
|1
|6
|Los Andes
|17
|15
|7
|3
|5
|Los Albos
|17
|15
|6
|5
|4
|Dep. Josefina
|16
|16
|7
|2
|7
|Est. del Sur
|16
|15
|6
|4
|5
|D. M. D. Freyre
|14
|15
|5
|4
|6
|Tarzanito
|14
|15
|7
|0
|8
|Bº Jardín
|13
|15
|4
|5
|6
|Dep. Sebastián
|12
|15
|4
|4
|7
|Dep. Norte
|12
|15
|4
|4
|7
|Belgrano
|10
|15
|4
|2
|9
|2 de Abril
|5
|15
|1
|3
|11
|Dep. El Trébol (El Tío)
|2
|15
|1
|0
|14
|Infantil Xeneize
|1
|15
|0
|1
|14
Categoría 2016
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|Dep. Oeste
|27
|15
|13
|1
|1
|Bº Jardín
|25
|15
|11
|3
|1
|Dep. Sebastián
|23
|15
|10
|3
|2
|C. D. River
|23
|15
|10
|3
|2
|Tiro y Gimnasia
|22
|15
|10
|2
|3
|Est. del Sur
|21
|15
|9
|3
|3
|C.D. y C. El Faisán
|21
|16
|9
|3
|4
|Gral. Savio
|19
|16
|6
|7
|3
|2 de Abril
|18
|15
|8
|2
|5
|Tarzanito
|13
|15
|5
|3
|7
|Dep. El Trébol (El Tío)
|13
|15
|5
|3
|7
|Belgrano
|12
|15
|6
|0
|9
|Dep. Josefina
|12
|16
|5
|2
|9
|Los Albos
|11
|15
|3
|5
|7
|Los Andes
|10
|15
|4
|2
|9
|D. M. D. Freyre
|9
|15
|4
|1
|10
|Bº Cabrera
|7
|15
|3
|1
|11
|Dep. Norte
|2
|15
|1
|0
|14
|Infantil Xeneize
|0
|15
|0
|0
|15