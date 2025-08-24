Este sábado se disputó la quinta fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol, con la participación de todas las categorías. Estos fueron los resultados y así quedaron las posiciones.

Resultados – Categoría 2013

Barrio Cabrera 3 – 0 Infantil Xeneize 

Barrio Jardín 0 – 3 Tiro y Gimnasia 

C. D. River 4 – 1 Estrella del Sur 

C. D. y C. El Faisán 5 – 0 Deportivo Norte 

D. M. D. (Freyre) 0 – 3 Deportivo El Trébol (El Tío) 

Deportivo Josefina 6 – 0 Tarzanito 

Deportivo Oeste 0 – 5 Belgrano 

Deportivo Sebastián 0 – 0 Los Andes 

Los Albos 2 – 0 General Savio

Tabla de Posiciones – Categoría 2013

Pos.EquipoPtsPJPGPEPP
1C. D. River105500
2C. D. y C. El Faisán95410
3Belgrano85401
4Deportivo Josefina85401
52 de Abril74310
6General Savio75311
7Los Albos75311
8Tiro y Gimnasia64301
9Deportivo Oeste65221
10Barrio Cabrera54211
11Estrella del Sur45122
12Deportivo Sebastián34031
13Los Andes35032
14Deportivo Norte25104
15Deportivo El Trébol (El Tío)24103
16Tarzanito15014
17Barrio Jardín15014
18Infantil Xeneize15014
19D. M. D. (Freyre)05005

Resultados – Categoría 2014

Barrio Cabrera 7 – 0 Infantil Xeneize 

Barrio Jardín 0 – 2 Tiro y Gimnasia 

C. D. River 2 – 0 Estrella del Sur 

C. D. y C. El Faisán 0 – 0 Deportivo Norte 

D. M. D. (Freyre) 3 – 0 Deportivo El Trébol (El Tío) 

Deportivo Josefina 1 – 1 Tarzanito 

Deportivo Oeste 2 – 2 Belgrano 

Deportivo Sebastián 2 – 3 Los Andes 

Los Albos 2 – 0 General Savio

Tabla de Posiciones – Categoría 2014

Pos.EquipoPtsPJPGPEPP
1C. D. River105500
2Barrio Cabrera84400
3Deportivo Oeste85320
4Belgrano75311
5Estrella del Sur75311
6Tiro y Gimnasia64301
72 de Abril64220
8Tarzanito65221
9Los Andes65302
10General Savio55212
11D. M. D. (Freyre)45203
12Deportivo Sebastián44202
13Los Albos45203
14Deportivo Josefina35113
15Deportivo Norte35113
16C. D. y C. El Faisán25023
17Infantil Xeneize15014
18Deportivo El Trébol (El Tío)04004
19Barrio Jardín05005

Resultados – Categoría 2015

Barrio Cabrera 4 – 1 Infantil Xeneize

Barrio Jardín 0 – 2 Tiro y Gimnasia 

C. D. River 1 – 1 Estrella del Sur 

C. D. y C. El Faisán 3 – 1 Deportivo Norte 

D. M. D. (Freyre) 5 – 0 Deportivo El Trébol (El Tío) 

Deportivo Josefina 2 – 0 Tarzanito 

Deportivo Oeste 3 – 1 Belgrano 

Deportivo Sebastián 0 – 0 Los Andes 

Los Albos 1 – 0 General Savio

Tabla de Posiciones – Categoría 2015

Pos.EquipoPtsPJPGPEPP
1C. D. River95410
2General Savio85401
3Barrio Cabrera84400
4Deportivo Oeste85401
5Tiro y Gimnasia84400
6Deportivo Josefina85401
7C. D. y C. El Faisán75311
8Estrella del Sur75230
9Los Albos65221
10D. M. D. (Freyre)55212
11Deportivo Sebastián34112
12Barrio Jardín35113
13Deportivo Norte35113
142 de Abril24103
15Los Andes25023
16Tarzanito25104
17Belgrano15014
18Deportivo El Trébol (El Tío)04004
19Infantil Xeneize05005

Resultados – Categoría 2016

Barrio Cabrera 6 – 0 Infantil Xeneize 

Barrio Jardín 3 – 2 Tiro y Gimnasia 

C. D. River 5 – 2 Estrella del Sur 

C. D. y C. El Faisán 4 – 0 Deportivo Norte 

D. M. D. (Freyre) 4 – 4 Deportivo El Trébol (El Tío) 

Deportivo Josefina 3 – 2 Tarzanito

Deportivo Oeste 4 – 1 Belgrano 

Deportivo Sebastián 4 – 2 Los Andes 

Los Albos 0 – 0 General Savio

Tabla de Posiciones – Categoría 2016

Pos.EquipoPtsPJPGPEPP
1Deportivo Oeste105500
2C. D. River105500
3C. D. y C. El Faisán105500
4Barrio Jardín95410
5Deportivo Sebastián84400
6Estrella del Sur75311
7Tiro y Gimnasia64301
8Deportivo Josefina65302
9General Savio55212
102 de Abril44202
11Belgrano45203
12Los Albos35113
13Barrio Cabrera24103
14Tarzanito25104
15Los Andes25104
16Deportivo El Trébol (El Tío)14013
17D. M. D. (Freyre)15014
18Deportivo Norte05005
19Infantil Xeneize05005