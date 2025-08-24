Baby Fútbol: estos fueron los resultados de la quinta fecha
Se disputó la quinta fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol en todas sus divisiones. Estos son los resultados correspondientes a las distintas categorías.
Resultados – Categoría 2013
Barrio Cabrera 3 – 0 Infantil Xeneize
Barrio Jardín 0 – 3 Tiro y Gimnasia
C. D. River 4 – 1 Estrella del Sur
C. D. y C. El Faisán 5 – 0 Deportivo Norte
D. M. D. (Freyre) 0 – 3 Deportivo El Trébol (El Tío)
Deportivo Josefina 6 – 0 Tarzanito
Deportivo Oeste 0 – 5 Belgrano
Deportivo Sebastián 0 – 0 Los Andes
Los Albos 2 – 0 General Savio
Tabla de Posiciones – Categoría 2013
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|1
|C. D. River
|10
|5
|5
|0
|0
|2
|C. D. y C. El Faisán
|9
|5
|4
|1
|0
|3
|Belgrano
|8
|5
|4
|0
|1
|4
|Deportivo Josefina
|8
|5
|4
|0
|1
|5
|2 de Abril
|7
|4
|3
|1
|0
|6
|General Savio
|7
|5
|3
|1
|1
|7
|Los Albos
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|Tiro y Gimnasia
|6
|4
|3
|0
|1
|9
|Deportivo Oeste
|6
|5
|2
|2
|1
|10
|Barrio Cabrera
|5
|4
|2
|1
|1
|11
|Estrella del Sur
|4
|5
|1
|2
|2
|12
|Deportivo Sebastián
|3
|4
|0
|3
|1
|13
|Los Andes
|3
|5
|0
|3
|2
|14
|Deportivo Norte
|2
|5
|1
|0
|4
|15
|Deportivo El Trébol (El Tío)
|2
|4
|1
|0
|3
|16
|Tarzanito
|1
|5
|0
|1
|4
|17
|Barrio Jardín
|1
|5
|0
|1
|4
|18
|Infantil Xeneize
|1
|5
|0
|1
|4
|19
|D. M. D. (Freyre)
|0
|5
|0
|0
|5
Resultados – Categoría 2014
Barrio Cabrera 7 – 0 Infantil Xeneize
Barrio Jardín 0 – 2 Tiro y Gimnasia
C. D. River 2 – 0 Estrella del Sur
C. D. y C. El Faisán 0 – 0 Deportivo Norte
D. M. D. (Freyre) 3 – 0 Deportivo El Trébol (El Tío)
Deportivo Josefina 1 – 1 Tarzanito
Deportivo Oeste 2 – 2 Belgrano
Deportivo Sebastián 2 – 3 Los Andes
Los Albos 2 – 0 General Savio
Tabla de Posiciones – Categoría 2014
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|1
|C. D. River
|10
|5
|5
|0
|0
|2
|Barrio Cabrera
|8
|4
|4
|0
|0
|3
|Deportivo Oeste
|8
|5
|3
|2
|0
|4
|Belgrano
|7
|5
|3
|1
|1
|5
|Estrella del Sur
|7
|5
|3
|1
|1
|6
|Tiro y Gimnasia
|6
|4
|3
|0
|1
|7
|2 de Abril
|6
|4
|2
|2
|0
|8
|Tarzanito
|6
|5
|2
|2
|1
|9
|Los Andes
|6
|5
|3
|0
|2
|10
|General Savio
|5
|5
|2
|1
|2
|11
|D. M. D. (Freyre)
|4
|5
|2
|0
|3
|12
|Deportivo Sebastián
|4
|4
|2
|0
|2
|13
|Los Albos
|4
|5
|2
|0
|3
|14
|Deportivo Josefina
|3
|5
|1
|1
|3
|15
|Deportivo Norte
|3
|5
|1
|1
|3
|16
|C. D. y C. El Faisán
|2
|5
|0
|2
|3
|17
|Infantil Xeneize
|1
|5
|0
|1
|4
|18
|Deportivo El Trébol (El Tío)
|0
|4
|0
|0
|4
|19
|Barrio Jardín
|0
|5
|0
|0
|5
Resultados – Categoría 2015
Barrio Cabrera 4 – 1 Infantil Xeneize
Barrio Jardín 0 – 2 Tiro y Gimnasia
C. D. River 1 – 1 Estrella del Sur
C. D. y C. El Faisán 3 – 1 Deportivo Norte
D. M. D. (Freyre) 5 – 0 Deportivo El Trébol (El Tío)
Deportivo Josefina 2 – 0 Tarzanito
Deportivo Oeste 3 – 1 Belgrano
Deportivo Sebastián 0 – 0 Los Andes
Los Albos 1 – 0 General Savio
Tabla de Posiciones – Categoría 2015
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|1
|C. D. River
|9
|5
|4
|1
|0
|2
|General Savio
|8
|5
|4
|0
|1
|3
|Barrio Cabrera
|8
|4
|4
|0
|0
|4
|Deportivo Oeste
|8
|5
|4
|0
|1
|5
|Tiro y Gimnasia
|8
|4
|4
|0
|0
|6
|Deportivo Josefina
|8
|5
|4
|0
|1
|7
|C. D. y C. El Faisán
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|Estrella del Sur
|7
|5
|2
|3
|0
|9
|Los Albos
|6
|5
|2
|2
|1
|10
|D. M. D. (Freyre)
|5
|5
|2
|1
|2
|11
|Deportivo Sebastián
|3
|4
|1
|1
|2
|12
|Barrio Jardín
|3
|5
|1
|1
|3
|13
|Deportivo Norte
|3
|5
|1
|1
|3
|14
|2 de Abril
|2
|4
|1
|0
|3
|15
|Los Andes
|2
|5
|0
|2
|3
|16
|Tarzanito
|2
|5
|1
|0
|4
|17
|Belgrano
|1
|5
|0
|1
|4
|18
|Deportivo El Trébol (El Tío)
|0
|4
|0
|0
|4
|19
|Infantil Xeneize
|0
|5
|0
|0
|5
Resultados – Categoría 2016
Barrio Cabrera 6 – 0 Infantil Xeneize
Barrio Jardín 3 – 2 Tiro y Gimnasia
C. D. River 5 – 2 Estrella del Sur
C. D. y C. El Faisán 4 – 0 Deportivo Norte
D. M. D. (Freyre) 4 – 4 Deportivo El Trébol (El Tío)
Deportivo Josefina 3 – 2 Tarzanito
Deportivo Oeste 4 – 1 Belgrano
Deportivo Sebastián 4 – 2 Los Andes
Los Albos 0 – 0 General Savio
Tabla de Posiciones – Categoría 2016
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|1
|Deportivo Oeste
|10
|5
|5
|0
|0
|2
|C. D. River
|10
|5
|5
|0
|0
|3
|C. D. y C. El Faisán
|10
|5
|5
|0
|0
|4
|Barrio Jardín
|9
|5
|4
|1
|0
|5
|Deportivo Sebastián
|8
|4
|4
|0
|0
|6
|Estrella del Sur
|7
|5
|3
|1
|1
|7
|Tiro y Gimnasia
|6
|4
|3
|0
|1
|8
|Deportivo Josefina
|6
|5
|3
|0
|2
|9
|General Savio
|5
|5
|2
|1
|2
|10
|2 de Abril
|4
|4
|2
|0
|2
|11
|Belgrano
|4
|5
|2
|0
|3
|12
|Los Albos
|3
|5
|1
|1
|3
|13
|Barrio Cabrera
|2
|4
|1
|0
|3
|14
|Tarzanito
|2
|5
|1
|0
|4
|15
|Los Andes
|2
|5
|1
|0
|4
|16
|Deportivo El Trébol (El Tío)
|1
|4
|0
|1
|3
|17
|D. M. D. (Freyre)
|1
|5
|0
|1
|4
|18
|Deportivo Norte
|0
|5
|0
|0
|5
|19
|Infantil Xeneize
|0
|5
|0
|0
|5