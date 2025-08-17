Este sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol, con la participación de todas las categorías. En primera (2013), el campeón defensor River volvió a ganar y se mantiene como único líder con puntaje ideal, situación que repite en segunda (2014).

En tercera (2015), Deportivo General Savio y CD River encabezan la tabla con ocho unidades, mientras que en Cebollitas (2016) el liderazgo es compartido entre Deportivo Oeste, River y El Faisán de Devoto.

A continuación, los resultados de la fecha:

2013: 

  • Infantil Xeneize 1 – 1 Deportivo Sebastián
  • Los Andes 1 – 2 Deportivo Josefina
  • El Faisán 5 – 0 Tarzanito
  • Deportivo Norte 0 – 1 Deportivo Oeste
  • Belgrano 1 – 2 River
  • Estrella del Sur 0 – 0 Los Albos
  • General Savio 2 – 0 Barrio Jardín
  • Tiro y Gimnasia 1 – 0 DMD Freyre
  • Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 3 2 de Abril.
  • Libre: Barrio Cabrera.

2014: 

  • Infantil Xeneize 1 – 5 Deportivo Sebastián
  • Los Andes 2 – 1 Deportivo Josefina
  • El Faisán 1 – 2 Tarzanito
  • Deportivo Norte 2 – 5 Deportivo Oeste
  • Belgrano 0 – 4 River
  • Estrella del Sur 2 – 1 Los Albos
  • General Savio 5 – 0 Barrio Jardín
  • Tiro y Gimnasia 2 – 1 DMD Freyre
  • Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 4 2 de Abril.

2015: 

  • Infantil Xeneize 0 – 7 Deportivo Sebastián
  • Los Andes 0 – 1 Deportivo Josefina
  • El Faisán 6 – 1 Tarzanito
  • Deportivo Norte 2 – 1 Deportivo Oeste
  • Belgrano 0 – 4 River
  • Estrella del Sur 1 – 1 Los Albos
  • General Savio 3 – 0 Barrio Jardín
  • Tiro y Gimnasia 3 – 1 DMD Freyre
  • Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 3 2 de Abril.

2016:

  •  Infantil Xeneize 1 – 8 Deportivo Sebastián
  • Los Andes 6 – 0 Deportivo Josefina
  • El Faisán 1 – 0 Tarzanito
  • Deportivo Norte 0 – 3 Deportivo Oeste
  • Belgrano 0 – 2 River
  • Estrella del Sur 2 – 0 Los Albos
  • General Savio 1 – 3 Barrio Jardín
  • Tiro y Gimnasia 6 – 0 DMD Freyre
  • Deportivo El Trébol (El Tío) 4 – 5 2 de Abril.