Este sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol, con la participación de todas las categorías. En primera (2013), el campeón defensor River volvió a ganar y se mantiene como único líder con puntaje ideal, situación que repite en segunda (2014).

En tercera (2015), Deportivo General Savio y CD River encabezan la tabla con ocho unidades, mientras que en Cebollitas (2016) el liderazgo es compartido entre Deportivo Oeste, River y El Faisán de Devoto.

A continuación, los resultados de la fecha:

2013:

Infantil Xeneize 1 – 1 Deportivo Sebastián

Los Andes 1 – 2 Deportivo Josefina

El Faisán 5 – 0 Tarzanito

Deportivo Norte 0 – 1 Deportivo Oeste

Belgrano 1 – 2 River

Estrella del Sur 0 – 0 Los Albos

General Savio 2 – 0 Barrio Jardín

Tiro y Gimnasia 1 – 0 DMD Freyre

Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 3 2 de Abril.

Libre: Barrio Cabrera.

2014:

Infantil Xeneize 1 – 5 Deportivo Sebastián

Los Andes 2 – 1 Deportivo Josefina

El Faisán 1 – 2 Tarzanito

Deportivo Norte 2 – 5 Deportivo Oeste

Belgrano 0 – 4 River

Estrella del Sur 2 – 1 Los Albos

General Savio 5 – 0 Barrio Jardín

Tiro y Gimnasia 2 – 1 DMD Freyre

Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 4 2 de Abril.

2015:

Infantil Xeneize 0 – 7 Deportivo Sebastián

Los Andes 0 – 1 Deportivo Josefina

El Faisán 6 – 1 Tarzanito

Deportivo Norte 2 – 1 Deportivo Oeste

Belgrano 0 – 4 River

Estrella del Sur 1 – 1 Los Albos

General Savio 3 – 0 Barrio Jardín

Tiro y Gimnasia 3 – 1 DMD Freyre

Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 3 2 de Abril.

2016: