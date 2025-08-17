Baby Fútbol: estos fueron los resultados de la cuarta fecha
Se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol en todas sus divisiones. Estos son los resultados correspondientes a las distintas categorías.
Este sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol, con la participación de todas las categorías. En primera (2013), el campeón defensor River volvió a ganar y se mantiene como único líder con puntaje ideal, situación que repite en segunda (2014).
En tercera (2015), Deportivo General Savio y CD River encabezan la tabla con ocho unidades, mientras que en Cebollitas (2016) el liderazgo es compartido entre Deportivo Oeste, River y El Faisán de Devoto.
A continuación, los resultados de la fecha:
2013:
- Infantil Xeneize 1 – 1 Deportivo Sebastián
- Los Andes 1 – 2 Deportivo Josefina
- El Faisán 5 – 0 Tarzanito
- Deportivo Norte 0 – 1 Deportivo Oeste
- Belgrano 1 – 2 River
- Estrella del Sur 0 – 0 Los Albos
- General Savio 2 – 0 Barrio Jardín
- Tiro y Gimnasia 1 – 0 DMD Freyre
- Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 3 2 de Abril.
- Libre: Barrio Cabrera.
2014:
- Infantil Xeneize 1 – 5 Deportivo Sebastián
- Los Andes 2 – 1 Deportivo Josefina
- El Faisán 1 – 2 Tarzanito
- Deportivo Norte 2 – 5 Deportivo Oeste
- Belgrano 0 – 4 River
- Estrella del Sur 2 – 1 Los Albos
- General Savio 5 – 0 Barrio Jardín
- Tiro y Gimnasia 2 – 1 DMD Freyre
- Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 4 2 de Abril.
2015:
- Infantil Xeneize 0 – 7 Deportivo Sebastián
- Los Andes 0 – 1 Deportivo Josefina
- El Faisán 6 – 1 Tarzanito
- Deportivo Norte 2 – 1 Deportivo Oeste
- Belgrano 0 – 4 River
- Estrella del Sur 1 – 1 Los Albos
- General Savio 3 – 0 Barrio Jardín
- Tiro y Gimnasia 3 – 1 DMD Freyre
- Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 3 2 de Abril.
2016:
- Infantil Xeneize 1 – 8 Deportivo Sebastián
- Los Andes 6 – 0 Deportivo Josefina
- El Faisán 1 – 0 Tarzanito
- Deportivo Norte 0 – 3 Deportivo Oeste
- Belgrano 0 – 2 River
- Estrella del Sur 2 – 0 Los Albos
- General Savio 1 – 3 Barrio Jardín
- Tiro y Gimnasia 6 – 0 DMD Freyre
- Deportivo El Trébol (El Tío) 4 – 5 2 de Abril.