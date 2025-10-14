Este sábado 18 de octubre a partir de las 13 se jugará la fecha 15 del Torneo de Baby Fútbol.

Estos serán los partidos:

C.D. y C. El Faisán vs. C.D. River

Deportivo Josefina vs. Los Albos (se juega en cancha del club Los Albos)

Deportivo Sebastián vs. Barrio Jardín

Barrio Cabrera vs. D.M.D Freyre

Infantil Xeneize vs. 2 de Abril

Los Andes vs. Deportivo El Trébol (El Tío)

Tarzanito vs. Tiro y Gimnasia

Deportivo Norte vs. General Savio (se disputa en cancha del club Gral. Savio)

Belgrano vs. Estrella del Sur

Libre: Deportivo Oeste

Horarios:

13:00 – Categoría 2019

13:40 – Categoría 2018

14:20 – Categoría 2017

15:00 – Categoría 2016

15:50 – Categoría 2015

16:40 – Categoría 2014

17:30 – Categoría 2013

Horarios Los Andes vs. Deportivo El Trébol: