Este sábado 18 de octubre a partir de las 13 se jugará la fecha 15 del Torneo de Baby Fútbol.

Estos serán los partidos:

  • C.D. y C. El Faisán vs. C.D. River
  • Deportivo Josefina vs. Los Albos (se juega en cancha del club Los Albos)
  • Deportivo Sebastián vs. Barrio Jardín
  • Barrio Cabrera vs. D.M.D Freyre
  • Infantil Xeneize vs. 2 de Abril
  • Los Andes vs. Deportivo El Trébol (El Tío) 
  • Tarzanito vs. Tiro y Gimnasia
  • Deportivo Norte vs. General Savio (se disputa en cancha del club Gral. Savio)
  • Belgrano vs. Estrella del Sur
  • Libre: Deportivo Oeste

Horarios:

  • 13:00 – Categoría 2019
  • 13:40 – Categoría 2018
  • 14:20 – Categoría 2017
  • 15:00 – Categoría 2016
  • 15:50 – Categoría 2015
  • 16:40 – Categoría 2014
  • 17:30 – Categoría 2013

Horarios Los Andes vs. Deportivo El Trébol:

  • 13:00 – Categoría 2014
  • 13:50 – Categoría 2019
  • 14:30 – Categoría 2018
  • 15:10 – Categoría 2017
  • 15:50 – Categoría 2016
  • 16:40 – Categoría 2015
  • 17:30 – Categoría 2013