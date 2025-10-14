Baby Fútbol: este sábado se juega la 15° fecha
Este sábado 18 de octubre desde las 13, se disputará la décima quinta fecha del Torneo Clausura 2025.
Estos serán los partidos:
- C.D. y C. El Faisán vs. C.D. River
- Deportivo Josefina vs. Los Albos (se juega en cancha del club Los Albos)
- Deportivo Sebastián vs. Barrio Jardín
- Barrio Cabrera vs. D.M.D Freyre
- Infantil Xeneize vs. 2 de Abril
- Los Andes vs. Deportivo El Trébol (El Tío)
- Tarzanito vs. Tiro y Gimnasia
- Deportivo Norte vs. General Savio (se disputa en cancha del club Gral. Savio)
- Belgrano vs. Estrella del Sur
- Libre: Deportivo Oeste
Horarios:
- 13:00 – Categoría 2019
- 13:40 – Categoría 2018
- 14:20 – Categoría 2017
- 15:00 – Categoría 2016
- 15:50 – Categoría 2015
- 16:40 – Categoría 2014
- 17:30 – Categoría 2013
Horarios Los Andes vs. Deportivo El Trébol:
- 13:00 – Categoría 2014
- 13:50 – Categoría 2019
- 14:30 – Categoría 2018
- 15:10 – Categoría 2017
- 15:50 – Categoría 2016
- 16:40 – Categoría 2015
- 17:30 – Categoría 2013