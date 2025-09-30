Baby Fútbol: este fin de semana se juega la fecha 12 del Clausura y un torneo de la 2016
La Liga Regional de Baby Fútbol programó dos intensas jornadas para este sábado 4 y domingo 5 de octubre. El sábado se disputará la 12ª fecha del Torneo Clausura con todas las categorías, y el domingo será el turno del campeonato exclusivo para la categoría 2016.
La Liga Regional de Baby Fútbol anunció cómo se jugará una nueva fecha este fin de semana.
El sábado 4 de octubre, desde las 13, se disputará la duodécima fecha del Torneo Clausura, con participación de todas las categorías desde 2013 hasta 2019.
En tanto, el domingo 5, tendrá lugar un campeonato exclusivo de la categoría 2016, con nueve encuentros programados.
Sábado 4 de octubre – Fecha 12 del Clausura
Los partidos se jugarán en diferentes canchas, según lo establecido por la organización:
Belgrano vs. Tarzanito
Estrella del Sur vs. Los Andes
General Savio vs. Infantil Xeneize
Tiro y Gimnasia vs. Barrio Cabrera
Deportivo El Trébol (El Tío) vs. Deportivo Sebastián
2 de Abril vs. Deportivo Josefina (en cancha de Los Andes)
D.M.D. Freyre vs. C.D. y C. El Faisán
Barrio Jardín vs. Deportivo Oeste
Los Albos vs. C.D. River
Libre: Deportivo Norte
Los horarios de juego por categoría serán los siguientes:
- 13:00 – Categoría 2019
- 13:40 – Categoría 2018
- 14:20 – Categoría 2017
- 15:00 – Categoría 2016
- 15:50 – Categoría 2015
- 16:40 – Categoría 2014
- 17:30 – Categoría 2013
Domingo 5 de octubre – campeonato de la categoría 2016
El domingo será el turno de la categoría 2016, con un campeoanto exclusivo. Los partidos también se jugarán en canchas distintas, comenzando desde las 9.
09:00 – B° Cabrera vs. C.D. y C. El Faisán
09:40 – B° Jardín vs. Dep. El Trébol (El Tío)
10:20 – Dep. Norte vs. D.M.D. Freyre
11:00 – Gral. Savio vs. Dep. Oeste
11:40 – Belgrano vs. Dep. Josefina
12:20 – Los Albos vs. Tarzanito
13:00 – Infantil Xeneize vs. Estrella del Sur
13:40 – Dep. Sebastián vs. Los Andes
14:20 – C.D. River vs. Tiro y Gimnasia
Libre: 2 de Abril.