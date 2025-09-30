La Liga Regional de Baby Fútbol anunció cómo se jugará una nueva fecha este fin de semana.

El sábado 4 de octubre, desde las 13, se disputará la duodécima fecha del Torneo Clausura, con participación de todas las categorías desde 2013 hasta 2019.

En tanto, el domingo 5, tendrá lugar un campeonato exclusivo de la categoría 2016, con nueve encuentros programados.

Sábado 4 de octubre – Fecha 12 del Clausura

Los partidos se jugarán en diferentes canchas, según lo establecido por la organización:

Belgrano vs. Tarzanito

Estrella del Sur vs. Los Andes

General Savio vs. Infantil Xeneize

Tiro y Gimnasia vs. Barrio Cabrera

Deportivo El Trébol (El Tío) vs. Deportivo Sebastián

2 de Abril vs. Deportivo Josefina (en cancha de Los Andes)

D.M.D. Freyre vs. C.D. y C. El Faisán

Barrio Jardín vs. Deportivo Oeste

Los Albos vs. C.D. River

Libre: Deportivo Norte

Los horarios de juego por categoría serán los siguientes:

13:00 – Categoría 2019

13:40 – Categoría 2018

14:20 – Categoría 2017

15:00 – Categoría 2016

15:50 – Categoría 2015

16:40 – Categoría 2014

17:30 – Categoría 2013

Domingo 5 de octubre – campeonato de la categoría 2016

El domingo será el turno de la categoría 2016, con un campeoanto exclusivo. Los partidos también se jugarán en canchas distintas, comenzando desde las 9.

09:00 – B° Cabrera vs. C.D. y C. El Faisán

09:40 – B° Jardín vs. Dep. El Trébol (El Tío)

10:20 – Dep. Norte vs. D.M.D. Freyre

11:00 – Gral. Savio vs. Dep. Oeste

11:40 – Belgrano vs. Dep. Josefina

12:20 – Los Albos vs. Tarzanito

13:00 – Infantil Xeneize vs. Estrella del Sur

13:40 – Dep. Sebastián vs. Los Andes

14:20 – C.D. River vs. Tiro y Gimnasia

Libre: 2 de Abril.