El próximo sábado se disputa la fecha 19 del Apertura de Baby Fútbol donde habrá definición en las categorías 2009, 2010 y 2012, mientras que en la 2011 River celebrará su título.

En la categoría 2009 el puntero es Barrio Jardín con 30 puntos, seguido por River con 29. Entre estos dos equipos estará el campeón. En caso de empate en la primera posición habrá definición a partido único.

Por otro lado, en la división 2010 los punteros son Estrella del Sur y Barrio Jardín, ambos con 30 puntos. Acá también habrá definición a partido único en caso de igualdad de puntos en la primera colocación.

En la categoría 2012 Estrella del Sur, Los Albos y Belgrano comparten la punta con 29 puntos, si ganan los tres festejan los tres. En tanto, Deportivo Sebastián es escolta con 28.

19° fecha

16 hs Estrella del Sur vs. CD River

16 hs Dep. Norte vs. El Faisán

16 hs Tarzanito vs. Barrio Cabrera

16 hs Tiro y Gimnasia vs. Barrio Jardín

16 hs Dep. Oeste vs. Los Albos

16 hs DMD Freyre vs. 2 de Abril

16.40 hs Dep. Josefina vs. Belgrano

17.20 hs El Trébol vs. Gral. Savio

17.20 hs Dep. Sebastián vs. Inf. Xeneize

Libre: Los Andes