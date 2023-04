Este viernes comenzó el torneo relámpago de la categoría 2013, competencia que se disputa en la cancha de Barrio Cabrera y que tiene como objetivo recaudar fondos para el cambio de baterías y parches de los DEA de los clubes.

Este domingo se disputará la fase final desde las 9.30 de la mañana, si el clima acompaña.

Viernes

Dep. Norte 2-0 Barrio Jardín

Dep. Sebastián 1-1 Belgrano [Ganó Sebastián a penales]

Dep. Oeste 0-1 2 de Abril

Barrio Cabrera 2-0 Los Albos

Domingo

9.30 hs Tarzanito vs. CD River

10.10 hs Inf. Xeneize vs. Gral. Savio

10.50 hs Estrella del Sur vs. Dep. Josefina

11.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Los Andes

12.10 hs DMD Freyre vs. CDyC El Faisán

12.50 hs Dep. Norte vs. Dep. Sebastián

13.30 hs 2 de Abril vs. Barrio Cabrera