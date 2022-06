Axel Villegas se transformó esta semana en la nueva incorporación de Sportivo Belgrano tras la salida de Brian Visser. El mediocampista llegó proveniente de Chaco For Ever, tras un paso por Racing de Córdoba y ya trabaja junto al plantel de la Verde.

Villegas visitó esta semana el programa Viví Sportivo, que se emite por El Periódico Radio FM 97.1, donde habló de su presente y lo que busca en esta nueva etapa en San Francisco.

El jugador contó que fue el entrenador Raúl Armando quien lo pidió para que se sume a la Verde y adelantó que tenía conocimiento de la institución. "Desde que tengo noción, desde que enfrento a Sportvo Belgrano se que es un club muy grande, lo he hablado con Francia con quien tuve el privilegio de compartir en Talleres", comentó.

"Toda mi vida fui enganche, ya no se usa más, pero en Talleres y en Aldosivi lo hice de extremo por las dos bandas y justamente el martes después de la práctica hablando con la 'Pepa' (Armando) por donde me sentía más cómodo, por afuera o por adentro, y le dije que me daba igual. No tengo puesto definido, sería un volante creativo", comentó la nueva incorporación de la Verde que además señaló que es zurdo y suele hacerse cargo de las pelotas paradas.

Su recorrido. Talleres de Córdoba, Atalaya, Aldosivi (reserva), Talleres, Racing (Cba), Deportivo Maipú, Racing (Cba) y Chaco For Ever.