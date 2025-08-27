Avanzan las obras en los natatorios de San Isidro

El Club Atlético San Isidro continúa con las refacciones en sus instalaciones del predio “A

lejandro Aimaretti”, donde avanzan los trabajos en los dos natatorios principales. Las mejoras incluyen la renovación del piso en la pileta cubierta de 25 metros y la finalización del revestimiento de la pileta olímpica de 50 metros.

Según informaron desde la institución, en la pileta cubierta se retiró el antiguo piso de goma y se colocó un nuevo piso tipo Clipsar calado, que ofrece mayor seguridad y adherencia para los nadadores. Este abarca desde el ingreso al natatorio hasta los vestuarios, con el objetivo de evitar resbalones por la acumulación de agua.

En paralelo, en las últimas semanas se completó el revestimiento integral de la pileta de 50 metros ubicada en el corazón del predio, lo que mejora notablemente su durabilidad y funcionalidad.

Durante los próximos días comenzarán las tareas de preparación de este natatorio al aire libre, con vistas a la temporada de verano.

Desde la dirigencia del club también se confirmó que continúa en pie el proyecto a corto plazo para cerrar completamente esta pileta y poner en funcionamiento el sistema de climatización ya instalado. Actualmente, se está gestionando el financiamiento necesario para concretar esta obra de gran magnitud.

Por último, ya se trabaja en la organización de la segunda fase del evento “Sani tiene la posta”, previsto para el próximo 13 de septiembre.