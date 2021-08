Atlético de Rafaela recibirá hoy a San Telmo por la 20° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 16 en el estadio Nuevo Monumental y que será dirigido por el árbitro Carlos Córdoba.

El partido se podrá ver en vivo online en este link de TyC Sports Play.

La Crema atraviesa un momento convulsionado y no tuvo una semana fácil. Hubo una previa más que caliente con "aprietes" a Guillermo Sara y trapos alusivos sobre su salida y con un revés del hoy ex arquero del club, quien retrucó: "Esto pasa cuando no le das plata a la barra".

Con la baja del guardavalla, Otta se verá obligado a meter mano bajo los tres palos, pero también en otras líneas. Ayrton Portillo, Agustín Bravo y Cristian González están lesionados y verán el partido por televisión.

Otro triunfo

El Candombero viene de vencer 1-0 a Independiente Rivadavia y no tocaría demasiado el once inicial. El que seguro no estará es Gastón Ada, quien salió con una molestia y quedó descartado para este encuentro. Su reemplazante sería Sebastián Riquelme.

El elenco de la Isla Maciel dirigido por Pablo Frontini cortó una racha de cuatro partidos sin ganar el fin de semana pasado y ahora quedó a sólo cinco puntos de la zona de Reducido, distancia que intentará acortar este viernes en Rafaela.

Por otra parte, en las últimas horas San Telmo confirmó el fichaje de Facundo Aranda, extremo izquierdo de 21 años que llega proveniente de las inferiores de Boca. Es el cuarto refuerzo tras los arribos de Marcos Landaburu, René Lima y Sebastián Riquelme.

Probables formaciones

Alético Rafaela: Grinovero; Christian Chimino, Fernando Piñero, Gastón Tellechea, Roque Ramírez; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Emanuel Molina; Juan Cruz Esquivel, Lautaro Parisi y Claudio Bieler.

San Telmo: Alan González; Lucas Arce, Héctor González, David Achucarro, Leandro Hertel; Rodrigo González, Damián Toledo; Cristian Medina, Sebastián Riquelme, Franco Quiroz; Thomas Amilivia..

Estadio: Atlético de Rafaela

Hora: 16.

Con información de Solo Ascenso.