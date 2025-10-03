Atenas se quedó con la Copa Amistad frente a San Isidro
En su primer amistoso de pretemporada, los Halcones cayeron 88-77 ante el elenco cordobés en el estadio Antonio Manno. El encuentro fue parte de la preparación rumbo a la Liga Argentina y sirvió como antesala del Súper 4 que comienza este viernes.
El estadio Antonio Manno volvió a vibrar con básquet de alto nivel este miércoles, en el marco del primer amistoso de pretemporada del Club San Isidro, que recibió a Atenas de Córdoba para disputar la Copa Amistad, organizada por Nobis Medical, sponsor estratégico de ambas instituciones.
En un encuentro disputado y cargado de ritmo, los dirigidos por Sebastián Porta cayeron 88 a 77 ante el conjunto griego, que ya viene con rodaje tras sus primeros compromisos oficiales en la Liga Nacional.
Este partido marcó el inicio de la recta final de preparación para San Isidro, que ajustará detalles en vistas al Súper 4, torneo organizado por la Federación de Básquet de Córdoba, que se jugará este viernes y sábado en el mismo estadio de calle Corrientes.
Con caras nuevas como Luciano Ortiz y Christopher Hooper, los Halcones continúan afinando su funcionamiento colectivo con la mira puesta en una nueva temporada de la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional.