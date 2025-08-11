Atenas de Córdoba se proclamó campeón del Súper 4 Final de la Liga Provincial de Clubes U13, tras vencer a Bolívar de Carlos Paz por 82 a 74 en la definición del certamen disputada en San Francisco, con el Club Atlético San Isidro como sede durante el fin de semana.

Según consignó la organización, el tercer puesto quedó en manos de El Ceibo, que superó a San Isidro por 60 a 50, completando el podio de la competencia.

Posiciones finales