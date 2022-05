Asociativo de Básquet: el clásico fue para San Isidro

Este domingo se completó la 7° fecha del Torneo Apertura del Asociativo de Básquet de San Francisco con triunfo de San Isidro en el clásico local ante El Tala.

El Rojo se impuso por 81 a 55 en el "Severo Robledo" y le cortó la racha al "albo" que acumulaba tres triunfos al hilo.

Por otro lado, el pasado viernes El Ceibo venció a Almafuerte en el estadio "Antonio Cena" por 87 a 71 y se mantiene como único líder invicto del torneo. Además, el mismo viernes Sociedad Sportiva Devoto derrotó a domicilio a Cultural Arroyito por 85 a 66.

Cabe recordar que El Ceibo y San Isidro todavía tienen un juego pendiente correspondiente a la 6° fecha del torneo.

Así quedó la tabla

8° fecha

El Tala vs El Ceibo

Soc. Sp. Devoto vs Almafuerte

Cultural Arroyito vs San Isidro