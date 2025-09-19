Así sigue el Campeonato Internacional de Bochas en Antártida Argentina

San Francisco atraviesa jornadas históricas con el Campeonato Internacional de Bochas “Hermandad 2025 – Siglo XXI”, que se disputa desde el jueves en las canchas del Club Atlético Antártida Argentina, en Lamadrid 2539. El certamen reúne a destacados equipos de Perú y Argentina, y continuará hasta el domingo, cuando se disputen las finales en las categorías terceto, individual y parejas.

Mientras avanza la fase clasificatoria, la ciudad vibra con el nivel de juego y la presencia de bochófilos de elite. En diálogo con La Mañana de El Periódico Luis Lamberti, integrante del equipo local y uno de los organizadores, informó que este viernes se jugará todo el día. Esta mañana se enfrentaron Antártida Argentina contra Regatas de Lima en tercetos, e Internacional de Arequipa ante Española de Villa María en la otra cancha. El club Rinconada Country Club, también de Lima, quedó libre en la jornada matutina y jugará por la tarde.

Lamberti explicó que la gestación de este torneo internacional tiene una historia profunda: “Yo he jugado mucho de chico, he estado en la selección argentina juvenil y gracias a las redes sociales mantuve el contacto con jugadores. Justamente anoche fue muy emotivo, porque me reencontré con Alfredo Chávez, jugador de Rinconada, con quien jugamos hace 40 años en un sudamericano”.

También destacó la calidad de los competidores: “Está Osvaldo Palomino, subcampeón mundial 2019, y Javier De León, que es un espectáculo verlo jugar. Son todos jugadores de la selección peruana. Verlos acá en San Francisco es un orgullo enorme”.

Representación argentina y local

Por el lado argentino, además del equipo anfitrión, participan Asociación Española de Villa Nueva y Villa María. Entre los jugadores locales, el equipo de Antártida Argentina está conformado por Mauricio Márquez, Luis Hermindo Lamberti, Nicolás Fino, Hugo Franco, Fabián Mercol y Alejandro Stessen.

Lamberti detalló: “Yo estoy jugando en la disciplina pareja con Mauricio Márquez. En estos momentos está jugando el trío con Nicolás Fino, Javier Mercol y Alejandro Stesen. Hugo Franco también integra el equipo. El reglamento permite entre tres y seis jugadores por club”.

Sobre la edición anterior, disputada en Lima en octubre de 2024, recordó: “Fue nuestra primera experiencia internacional. Llegamos a la final y perdimos 2 a 1 contra el local. Ganamos en pareja, pero perdimos en trío e individual. Fue un orgullo y eso nos dio el ánimo para organizar este torneo ahora”.

Convocatoria abierta

El torneo cuenta con el respaldo de instituciones locales y nacionales: “Tenemos que agradecer a las empresas de San Francisco, la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia, la Federación de Bochas de Córdoba y la Confederación Argentina. Todos nos dieron una mano”, afirmó Lamberti.

El evento tiene entrada libre y gratuita.

La fase clasificatoria continúa hasta el sábado. El domingo 21 será el día de definiciones: a las 9 comenzará la prueba de tiro de precisión, una disciplina técnica por puntaje con lanzamientos al bochín y a la tapada; a las 10 se jugará la final de tercetos, a 15 puntos; finalizada esa instancia, se definirán las disciplinas individual y parejas. Cada modalidad otorga un punto y el club que sume más unidades será el campeón.

La jornada cerrará con la entrega de premios y una despedida para los equipos visitantes.

“Esto es una fiesta del deporte. Anoche, en la cena inaugural, el salón estaba lleno, unas 140 o 150 personas. Hoy el torneo sigue y el domingo se define todo. Los invitamos a que vengan a ver buen nivel de bochas”, concluyó.