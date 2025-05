Este sábado 17 y domingo 18 de mayo se desarrollará en San Francisco la primera edición del Torneo Nacional de Vóley “Sani somos todos”, un evento deportivo organizado por el Club Atlético San Isidro que convocará a equipos femeninos de las categorías Sub 12 y Sub 16 de distintos puntos del país.

Según informó el club organizador, en la división Sub 12 participarán 28 equipos distribuidos en siete zonas de cuatro conjuntos, mientras que en Sub 16 competirán 48 elencos agrupados en doce grupos de igual formato. Las sedes principales serán el Superdomo de San Francisco, donde se instalaron dos canchas, y también actuarán como sub sedes el Club San Isidro, El Tala, El Ceibo, FORMAR y el Polideportivo del Colegio Hermanos Maristas.

Las jornadas comenzarán a las 9:00 en todos los recintos y se extenderán hasta la noche. El sábado se jugarán todos los encuentros correspondientes a la fase de grupos y el domingo se disputarán las instancias finales en las categorías Copa de Oro, Plata y Bronce.

A continuación, la conformación de las zonas en ambas categorías:

Sub 12

Zona A: San Isidro A, Vélez Sarsfield, Almafuerte B y Trinitarios de Villa María B

Zona B: Sociedad Sportiva Devoto “verde”, Unión Central de Villa María, Villa Dora A y Atenas

Zona C: El Ceibo, Tiro Federal de Morteros, Barrio Parque de Córdoba y Almafuerte A

Zona D: El Tala, Sociedad Sportiva Devoto “blanco”, San Martín de Tucumán y Universitario de Córdoba

Zona E: Villa Dora B, Instituto, Juventud Unida de Cañada Rosquín y 9 de Julio de Morteros

Zona F: San Isidro B, Argentino de San Carlos, Trinitarios de Villa María A y Municipalidad de Córdoba B

Zona G: San Isidro C, Atlético Sastre, Municipalidad de Córdoba A y Rivadavia de Villa María

Sub 16