La Liga de Baby Fútbol confirmó cómo se disputará la octava fecha del Torneo Clausura 2025, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre desde las 13, en distintas canchas de San Francisco y la región.

El cronograma establece nueve enfrentamientos correspondientes a todas las categorías, desde la 2019 hasta la 2013, con encuentros que se desarrollarán de forma escalonada cada 40 minutos.

Los partidos programados para esta nueva jornada son los siguientes:

Tarzanito vs. Infantil Xeneize

Deportivo Norte vs. Barrio Cabrera (se juega en cancha de Barrio Cabrera)

Belgrano vs. Deportivo Sebastián

Estrella del Sur vs. Deportivo Josefina

General Savio vs. C.D. y C. El Faisán

Tiro y Gimnasia vs. Deportivo Oeste

Deportivo El Trébol (El Tío) vs. C.D. River

2 de Abril vs. Los Albos

D.M.D. Freyre vs. Barrio Jardín

Libre: Los Andes.

Los horarios por categoría serán los siguientes:

13:00 | Categoría 2019

13:40 | Categoría 2018

14:20 | Categoría 2017

15:00 | Categoría 2016

15:50 | Categoría 2015

16:40 | Categoría 2014

17:30 | Categoría 2013

En tanto, el domingo 14 de septiembre se jugará la fecha correspondiente al campeonato organizado por Los Andes exclusivo para la categoría 2015, con nueve partidos en la jornada, desde las 9:00 hasta las 14:20.

La programación completa del domingo es la siguiente:

09:00 | Dep. Sebastián vs. Tarzanito

09:40 | Belgrano vs. Dep. Oeste

10:20 | C.D. y C. El Faisán vs. Gral. Savio

11:00 | 2 de Abril vs. Inf. Xeneize

11:40 | Los Andes vs. D.M.D. Freyre

12:20 | C.D. River vs. Tiro y Gimnasia

13:00 | Dep. Josefina vs. Estrella del Sur

13:40 | Barrio Cabrera vs. Dep. Norte

14:20 | Barrio Jardín vs. Los Albos