Así se jugará la 8ª fecha del Baby Fútbol
El sábado se disputará la 8ª fecha del Torneo Clausura, mientras que el domingo se jugará una fecha especial del campeonato organizado por Los Andes, exclusivo para la categoría 2015.
La Liga de Baby Fútbol confirmó cómo se disputará la octava fecha del Torneo Clausura 2025, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre desde las 13, en distintas canchas de San Francisco y la región.
El cronograma establece nueve enfrentamientos correspondientes a todas las categorías, desde la 2019 hasta la 2013, con encuentros que se desarrollarán de forma escalonada cada 40 minutos.
Los partidos programados para esta nueva jornada son los siguientes:
Tarzanito vs. Infantil Xeneize
Deportivo Norte vs. Barrio Cabrera (se juega en cancha de Barrio Cabrera)
Belgrano vs. Deportivo Sebastián
Estrella del Sur vs. Deportivo Josefina
General Savio vs. C.D. y C. El Faisán
Tiro y Gimnasia vs. Deportivo Oeste
Deportivo El Trébol (El Tío) vs. C.D. River
2 de Abril vs. Los Albos
D.M.D. Freyre vs. Barrio Jardín
Libre: Los Andes.
Los horarios por categoría serán los siguientes:
13:00 | Categoría 2019
13:40 | Categoría 2018
14:20 | Categoría 2017
15:00 | Categoría 2016
15:50 | Categoría 2015
16:40 | Categoría 2014
17:30 | Categoría 2013
En tanto, el domingo 14 de septiembre se jugará la fecha correspondiente al campeonato organizado por Los Andes exclusivo para la categoría 2015, con nueve partidos en la jornada, desde las 9:00 hasta las 14:20.
La programación completa del domingo es la siguiente:
09:00 | Dep. Sebastián vs. Tarzanito
09:40 | Belgrano vs. Dep. Oeste
10:20 | C.D. y C. El Faisán vs. Gral. Savio
11:00 | 2 de Abril vs. Inf. Xeneize
11:40 | Los Andes vs. D.M.D. Freyre
12:20 | C.D. River vs. Tiro y Gimnasia
13:00 | Dep. Josefina vs. Estrella del Sur
13:40 | Barrio Cabrera vs. Dep. Norte
14:20 | Barrio Jardín vs. Los Albos