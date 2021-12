El próximo sábado 11 de diciembre se juega la segunda fecha de la Liga Amateur de Fútbol, que comenzó el pasado fin de semana con un buen marco de público y el triunfo destacado de La Florida sobre Iturraspe en el clásico barrial.

En esta oportunidad, habrá tres partidos en Defensores de Iturraspe y dos en La Milka.

Programación

- Cancha de Defensores de Iturraspe

16 hs Club Colón vs. Juv. Unida

17.15 hs Estudiantes SC vs. Tiro y Gimnasia

18.30 hs Def. de Iturraspe vs. La Trucha

- Cancha de La Milka

17 hs La Florida vs. Def. de Frontera

18.15 hs La Milka vs. 1° de Mayo

Las tablas

Zona 1

1. La Trucha FC 3 pts. +2

2. La Milka 1 pt.

3. Juv. Unida 1 pt.

4. Def. de Iturraspe 0 pts. -1

5. Club Colón 0 pts. -2

Zona 2

1. Estudiantes SC 3 pts. +2

2. La Florida 3 pts. +1

3. 1° de Mayo 1 pt.

4. Tiro y Gimnasia 1 pt.

5. Def. de Frontera 0 pts. -2