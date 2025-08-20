La fecha 6 del Torneo Betano Clausura ya tiene árbitros designados, cronograma confirmado y canales de TV asignados. La Liga Profesional de Fútbol difundió la agenda completa de partidos, que se disputarán entre el viernes 22 y el lunes 25 de agosto. Los equipos cordobeses —Belgrano, Talleres e Instituto— afrontarán encuentros determinantes en sus respectivas zonas.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Instituto visitará a San Lorenzo el sábado 23 a las 14:30, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports. Estará acompañado por Diego Bonfa y Mariana De Almeida como asistentes, Roberta Echeverría como cuarta árbitra, mientras que el VAR estará a cargo de Jorge Baliño y Cristian Navarro (AVAR).

Ese mismo día, a las 20:00, Talleres enfrentará a Atlético Tucumán por la Zona B. El juez principal será Andrés Gariano, con Miguel Savorani y Joaquín Badano como asistentes. Federico Guaymas será el cuarto árbitro, Salomé Di Iorio estará en el VAR y Diego Romero como AVAR. El partido también se verá por TNT Sports.

Por su parte, Belgrano recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el lunes 25 a las 19:00, en el estadio Gigante de Alberdi. El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa, acompañado por Facundo Rodríguez y Marcos Horticolou, con Emanuel Ejarque como cuarto árbitro. En el VAR estará Sebastián Zunino, y Diego Verlotta será el AVAR. La transmisión será por ESPN Premium.

A continuación, la agenda completa de la fecha:

Viernes 22 de agosto

15:30 | Barracas Central vs. Defensa y Justicia (Zona A) – TNT Sports Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Lucas Novelli

20:00 | Tigre vs. Independiente Rivadavia (Zona A) – ESPN Premium Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Nazareno Arasa

Sábado 23 de agosto

14:30 | San Lorenzo vs. Instituto (Zona B) – TNT Sports Árbitro: Fernando Echenique | VAR: Jorge Baliño

17:30 | Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal) – ESPN Premium Árbitro: Darío Herrera | VAR: José Carreras

20:00 | San Martín (SJ) vs. Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium Árbitro: Fernando Espinoza | VAR: Luis Lobo Medina

20:00 | Atlético Tucumán vs. Talleres (Zona B) – TNT Sports Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Salomé Di Iorio

Domingo 24 de agosto

14:00 | Unión vs. Huracán (Zona A) – ESPN Premium Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Germán Delfino

16:15 | Argentinos Juniors vs. Racing (Zona A) – ESPN Premium Árbitro: Pablo Dóvalo | VAR: Fabricio Llobet

18:15 | Boca vs. Banfield (Zona A) – TNT Sports Árbitro: Nicolás Lamolina | VAR: Silvio Trucco

20:30 | Independiente vs. Platense (Zona B) – TNT Sports Árbitro: Facundo Tello | VAR: Héctor Paletta

Lunes 25 de agosto