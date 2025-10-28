Así se juega la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Baby Fútbol
Los partidos se disputarán el sábado 1 de noviembre desde las 16.
Este sábado 1 de noviembre se disputará la décima séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Baby Fútbol.
La acción comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 20:30, abarcando las categorías formativas desde 2013 hasta 2019.
Partidos
Estos son los cruces programados para la jornada:
- Deportivo Josefina vs. Deportivo Oeste (se jugará en cancha del club Los Albos)
- Deportivo Sebastián vs. C.D. River
- Barrio Cabrera vs. Los Albos
- Infantil Xeneize vs. Barrio Jardín
- Los Andes vs. D.M.D. Freyre
- Tarzanito vs. 2 de Abril
- Deportivo Norte vs. Dep. El Trébol (El Tío) (en cancha del Club Deportivo El Trébol)
- Belgrano vs. Tiro y Gimnasia
- Estrella del Sur vs. General Savio
Cronograma
Los horarios para cada categoría serán los siguientes:
- 16:00 – Categoría 2019
- 16:40 – Categoría 2018
- 17:20 – Categoría 2017
- 18:00 – Categoría 2016
- 18:50 – Categoría 2015
- 19:40 – Categoría 2014
- 20:30 – Categoría 2013