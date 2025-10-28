Este sábado 1 de noviembre se disputará la décima séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Baby Fútbol.

La acción comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 20:30, abarcando las categorías formativas desde 2013 hasta 2019.

Partidos

Estos son los cruces programados para la jornada:

Deportivo Josefina vs. Deportivo Oeste (se jugará en cancha del club Los Albos)

Deportivo Sebastián vs. C.D. River

Barrio Cabrera vs. Los Albos

Infantil Xeneize vs. Barrio Jardín

Los Andes vs. D.M.D. Freyre

Tarzanito vs. 2 de Abril

Deportivo Norte vs. Dep. El Trébol (El Tío) (en cancha del Club Deportivo El Trébol)

Belgrano vs. Tiro y Gimnasia

Estrella del Sur vs. General Savio

Cronograma

Los horarios para cada categoría serán los siguientes: