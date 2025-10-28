Este sábado 1 de noviembre se disputará la décima séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Baby Fútbol

La acción comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 20:30, abarcando las categorías formativas desde 2013 hasta 2019.

Partidos

Estos son los cruces programados para la jornada:

  • Deportivo Josefina vs. Deportivo Oeste (se jugará en cancha del club Los Albos)
  • Deportivo Sebastián vs. C.D. River
  • Barrio Cabrera vs. Los Albos
  • Infantil Xeneize vs. Barrio Jardín
  • Los Andes vs. D.M.D. Freyre
  • Tarzanito vs. 2 de Abril
  • Deportivo Norte vs. Dep. El Trébol (El Tío) (en cancha del Club Deportivo El Trébol)
  • Belgrano vs. Tiro y Gimnasia
  • Estrella del Sur vs. General Savio

Cronograma

Los horarios para cada categoría serán los siguientes:

  • 16:00 – Categoría 2019
  • 16:40 – Categoría 2018
  • 17:20 – Categoría 2017
  • 18:00 – Categoría 2016
  • 18:50 – Categoría 2015
  • 19:40 – Categoría 2014
  • 20:30 – Categoría 2013