Tras disputarse la sexta fecha del Clausura de Baby Fútbol, Barrio Jardín y El Trébol siguen liderando la tabla en la categoría 2010. Mientras que en la 2011 el puntero es Tiro y Gimnasia, escoltado por el Centro Deportivo River.

En la categoría 2012 ahora hay tres punteros, se trata de 2 de Abril, Belgrano y Los Albos. En la 2013, el puntero es Los Albos, ahora seguido por Estrella del Sur y Deportivo Josefina.

Así están las tablas

Categoría 2010

1. Barrio Jardín 12 pts.

2. Dep. El Trébol (El Tío) 12 pts.

3. CD River 9 pts.

4. CDyC El Faisán 9 pts.

5. Dep. Oeste 8 pts.

6. Tiro y Gimnasia 8 pts.

7. 2 de Abril 7 pts.

8. Dep. Josefina 7 pts.

9. Los Albos 7 pts.

10. Gral. Savio 6 pts.

11. Estrella del Sur 5 pts.

12. Los Andes 4 pts.

13. DMD Freyre 3 pts.

14. Belgrano 3 pts.

15. Dep. Sebastián 2 pts.

16. Barrio Cabrera 2 pts.

17. Tarzanito 2 pts.

18. Dep. Norte 2 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.

Categoría 2011

1. Tiro y Gimnasia 12 pts.

2. CD River 11 pts.

3. Los Albos 10 pts.

4. Gral. Savio 9 pts.

5. CDyC El Faisán 8 pts.

6. Barrio Cabrera 8 pts.

7. Tarzanito 6 pts.

8. Barrio Jardín 6 pts.

9. Estrella del Sur 6 pts.

10. Dep. Norte 5 pts.

11. Dep. Oeste 5 pts.

12. Los Andes 5 pts.

13. Dep. Sebastián 4 pts.

14. Dep. El Trébol (El Tío) 4 pts.

15. Belgrano 3 pts.

16. 2 de Abril 3 pts.

17. DMD Freyre 2 pts.

18. Infantil Xeneize 1 pts.

19. Dep. Josefina 0 pts.

Categoría 2012

1. 2 de Abril 9 pts.

2. Belgrano 9 pts.

3. Los Albos 9 pts.

4. Estrella del Sur 8 pts.

5. Dep. Norte 8 pts.

6. Gral. Savio 8 pts.

7. Dep. Oeste 8 pts.

8. Dep. Josefina 7 pts.

9. Los Andes 7 pts.

10. Dep. El Trébol (El Tío) 6 pts.

11. Barrio Cabrera 5 pts.

12. Barrio Jardín 5 pts.

13. DMD Freyre 4 pts.

14. Dep. Sebastián 4 pts.

15. Tiro y Gimnasia 3 pts.

16. Infantil Xeneize 3 pts.

17. CDyC El Faisán 2 pts.

18. Tarzanito 2 pts.

19. CD River 1 pts.

Categoría 2013

1. Los Albos 12 pts.

2. Estrella del Sur 9 pts.

3. Dep. Josefina 9 pts.

4. CD River 8 pts.

5. 2 de Abril 8 pts.

6. Gral. Savio 8 pts.

7. Barrio Cabrera 8 pts.

8. Dep. Norte 6 pts.

9. Belgrano 6 pts.

10. Dep. Sebastián 6 pts.

11. Los Andes 6 pts.

12. Tiro y Gimnasia 5 pts.

13. Dep. Oeste 5 pts.

14. DMD Freyre 3 pts.

15. Dep. El Trébol (El Tío) 3 pts.

16. CDyC El Faisán 2 pts.

17. Tarzanito 2 pts.

18. Barrio Jardín 2 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.

7° fecha

Barrio Jardín vs Dep. Sebastián

Dep. El Trébol vs Belgrano

Dep. Oeste vs Estrella del Sur

Tiro y Gimnasia vs Los Andes

2 de Abril vs Dep. Norte

Dep. Josefina vs Inf. Xeneize

DMD Freyre vs Barrio Cabrera

Tarzanito vs Los Albos

CDyC El Faisán vs Gral. Savio

Libre: CD River