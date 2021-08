El streamer español Ibai Llanos fue el primero en poder entrevistar a través de su canal de Twitch a Lionel Messi después de su presentación oficial como nuevo jugador del París Saint Germanin (PSG) este miércoles, en la que el jugador remarcó que se siente un poco cansado de todos los trámites y que quiere entrenar y jugar lo antes posible.

Con cámara en mano, sin cuidar el encuadre ni el audio y priorizando la inmediatez y el carisma de sus protagonistas ha transcurrido la breve entrevista en directo desde París. Han sido las primeras palabras del argentino para un medio de comunicación en castellano como jugador del Paris Saint-Germain, en una retransmisión en streaming en la mañana de hoy en Argentina, pasado el mediodía en Francia.

Desde el Parque de los Príncipes, estadio del equipo francés, la conexión a través del canal del comunicador español en la plataforma digital ha superado en algunos momentos los 320.000 espectadores. En los días previos a esta emisión en exclusiva, Llanos ya había alimentado su contenido en redes sociales con una visita personal a la casa del ex jugador del Barcelona. De eso han hablado, y de chascarrillos relacionados con Twitter, durante su conversación informal en la que no ha habido apenas tiempo para las típicas preguntas de rueda de prensa, que el deportista sí respondió minutos antes.

Messi hizo una rápida referencia a que desearía que la delantera del PSG estuviera compuesta por él mismo junto a Neymar y Mbappé, en referencia a si este último continuará en el club parisino.

El sorteo de dos camisetas firmadas por el futbolista durante su charla ha sido el contenido estrella de los tres minutos que han compartido en cámara. Messi también ha tenido unas palabras sobre Twitch, reconociendo a sus usuarios que esta era su primera intervención en la plataforma: “Es un medio en el que no participo, pero al que sigo”, ha asegurado antes de desaparecer por los interiores del estadio galo.

Tras el encuentro, Ibai ha explicado que, aunque tenía un set televisivo preparado para su emisión como el resto de medios internacionales acreditados para hacer minientrevistas de tres preguntas al argentino, él ha preferido hacerlo a la salida del vestuario, de forma más improvisada. Y ha cebado a sus seguidores su próxima exclusiva: mañana jueves publicará un vídeo en su canal de YouTube resumiendo su experiencia parisina. “Ni soy periodista ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan”, ha comentado Llanos en Twitter minutos después de la emisión.

El mensaje de Leo Messi para todos los espectadores de Twitch

Tras una entrevista envidiable a nivel mundial, Leo Messi quiso enviar un mensaje para toda aquella gente de Twitch que le estuviera disfrutando por primera vez desde la plataforma morada: "Mando un saludo. Mi primera aparición en Twitch... la verdad que no soy mucho de eso, pero bueno, un saludo grande a toda la gente que está ahí. No participo pero lo seguimos de vez en cuando".

La firma de Leo Messi sella una entrevista histórica para el panorama de Twitch

Para poner el punto final a la entrevista, Leo Messi firmó ante la cámara su nueva camiseta del PSG. Tras un pequeño problema con los rotuladores, cada cual tenía menos tinta, pudo sellar su identidad en un dorsal 30 que le trae grandes recuerdos de la ciudad de Barcelona, con los inicios que le convirtieron en el jugador que es ahora mismo.

Ibai Llanos vuelve a incidir sobre la cena de Messi: "¿Nos invitaste tú, no?"

Leo Messi andaba algo saturado tras tanto hablar sobre el fichaje por el PSG y su llegada a París, por lo que Ibai Llanos quiso incidir un poco más sobre su cena de despedida en Barcelona. "La realidad fue que estaba el Kun ahí, que yo había hablado con Coscu antes que... Lo contaron ustedes, si ustedes cuentan todo. Que nos íbamos a ver y luego pasó todo lo que pasó. Yo sabía que él se iba y antes de que se vaya le había dicho que nos íbamos a ver".

La sonrisa pícara de Leo Messi cuando Ibai Llanos le nombra el nuevo tridente del PSG

"Te llevan de un lado a otro. Vas haciendo cosas... No parás. Muchas entrevistas, una detrás de otra y yo lo que quiero es entrenar, jugar... Pero feliz", comentaba tranquilamente Messi cuando Ibai Llanos le nombró el tridente ofensivo que el PSG tendrá esta temporada, formado por Neymar, Mbappé y el propio Leo.

La primera reacción del argentino fue una delatora sonrisa, pero Leo Messi supo proseguir con su respuesta: "La verdad que el París tiene una cantidad de jugadores impresionantes, un vestuario espectacular, así que nada... disfrutando y con más ganas que nunca de dar el paso para que pase".

"Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días", afirma Leo Messi

"Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días pero ahora estamos felices de este nuevo comienzo, de mi llegada, de cómo fue todo... Así que disfrutando, pero esperando a que termine y empezar a entrenar", respondía Leo Messi sin olvidarse de la pena que vivió con la despedida del FC Barcelona.

"¿Tú crees que comí mucho en tu cena?", la pregunta Ibai Llanos a Leo Messi

Queriendo alejarse del fútbol y con la idea de relajar el ambiente, Ibai Llanos le preguntó si había comido mucho en la cena de despedida, a la que el streamer tuvo ocasión de acudir bajo la invitación del Kun Agüero. Messi respondió tras una breve risa: "No, la verdad que no. No sé si fueron los nervios o qué, pero te comportaste bien".

"Cansado de todo esto y con ganas de empezar a entrenar", Leo Messi

"Cansado de todo esto y con ganas de empezar a entrenar", así respondía Leo Messi a la pregunta inaugural de su primera entrevista como jugador del PSG. Tanto el delantero como Ibai Llanos quisieron destacar que realmente no era la primera vez de Leo en Twitch, pues ya había entrado por voz a través de su amigo y compañero de selección Sergio Agüero.