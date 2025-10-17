Arte y Expresión brilló en Uruguay con destacadas actuaciones en el Panamericano de Gimnasia Aeróbica

Del 6 al 12 de octubre, se disputó en Maldonado, Punta del Este (Uruguay), el Campeonato Panamericano y la Copa Panamericana de Clubes 2025 de Gimnasia Aeróbica, con la participación de más de 500 gimnastas pertenecientes a 70 clubes de 12 países del continente. Entre ellos, estuvo presente el equipo de Arte y Expresión, dirigido por las entrenadoras Claudia Mina y Daiana Nanzer, como parte de la selección argentina.

Los representantes de San Francisco tuvieron una destacada actuación, logrando clasificar a las finales panamericanas en múltiples categorías y obteniendo medallas de oro, plata y bronce tanto en las competencias por países como por clubes.

Resultados destacados por país (Campeonato Panamericano)

  • Trío Junior (15 a 17 años): Delfina Mascherano, María Emilia Oldrino y Violeta Sarra fueron subcampeonas panamericanas, tras lograr la medalla de plata en la final con un puntaje de 17.200.
  • Grupo Junior: Mascherano, Oldrino, Sarra, Joaquín Gaínza y Sofía Martelotto alcanzaron el 6° puesto en la final (15.600).
  • Individuales Junior: Violeta Sarra (8ª) y Joaquín Gaínza (5°) se ubicaron entre los ocho mejores, pero no accedieron a la final por la regla que permite solo dos representantes por país.
  • Argentina se consagró campeón panamericano en la categoría Junior por equipos.
  • En categoría Senior, Agustina Pereyra finalizó 4ª en grupo y 6ª en trío en fase clasificatoria, sin acceso a la final por la misma regla de representación.

Resultados destacados por clubes (Copa Panamericana)

  • Trío Junior: Mascherano, Oldrino y Sarra se consagraron campeonas panamericanas de clubes, con la medalla de oro (17.200).
  • Grupo Junior: El mismo equipo completado por Gaínza y Martelotto obtuvo el 3° puesto y medalla de bronce (15.600).
  • Individual Masculino Junior: Joaquín Gaínza logró medalla de bronce en la final (16.250).
  • Arte y Expresión fue subcampeón panamericano por clubes en la categoría Junior.

Participaciones destacadas en categorías de Desarrollo Nacional (9 a 11 años)

  • Josefina Rasetto logró el 10° puesto entre más de 90 participantes en Individual Femenino (15.400).
  • En Trío DN: Schiro, Badellino y Rasetto finalizaron 8° (14.850).
  • En Grupo DN: Schiro, Badellino, Rasetto, Bur y Ortega fueron 6° (14.400).

Orgullo sanfrancisqueño

Desde la institución expresaron su alegría por los resultados:

“¡Estamos súper orgullosas! Todos nuestros gimnastas lograron ser finalistas panamericanos en alguna modalidad”.

Una actuación destacada que reafirma el trabajo y crecimiento de Arte y Expresión, llevando el nombre de San Francisco a lo más alto de la gimnasia aeróbica continental.

