Arte y Expresión brilló en Uruguay con destacadas actuaciones en el Panamericano de Gimnasia Aeróbica
La delegación sanfrancisqueña logró medallas y clasificaciones históricas en el Campeonato y la Copa Panamericana de Clubes 2025, celebrados en Punta del Este.
Del 6 al 12 de octubre, se disputó en Maldonado, Punta del Este (Uruguay), el Campeonato Panamericano y la Copa Panamericana de Clubes 2025 de Gimnasia Aeróbica, con la participación de más de 500 gimnastas pertenecientes a 70 clubes de 12 países del continente. Entre ellos, estuvo presente el equipo de Arte y Expresión, dirigido por las entrenadoras Claudia Mina y Daiana Nanzer, como parte de la selección argentina.
Los representantes de San Francisco tuvieron una destacada actuación, logrando clasificar a las finales panamericanas en múltiples categorías y obteniendo medallas de oro, plata y bronce tanto en las competencias por países como por clubes.
Resultados destacados por país (Campeonato Panamericano)
- Trío Junior (15 a 17 años): Delfina Mascherano, María Emilia Oldrino y Violeta Sarra fueron subcampeonas panamericanas, tras lograr la medalla de plata en la final con un puntaje de 17.200.
- Grupo Junior: Mascherano, Oldrino, Sarra, Joaquín Gaínza y Sofía Martelotto alcanzaron el 6° puesto en la final (15.600).
- Individuales Junior: Violeta Sarra (8ª) y Joaquín Gaínza (5°) se ubicaron entre los ocho mejores, pero no accedieron a la final por la regla que permite solo dos representantes por país.
- Argentina se consagró campeón panamericano en la categoría Junior por equipos.
- En categoría Senior, Agustina Pereyra finalizó 4ª en grupo y 6ª en trío en fase clasificatoria, sin acceso a la final por la misma regla de representación.
Resultados destacados por clubes (Copa Panamericana)
- Trío Junior: Mascherano, Oldrino y Sarra se consagraron campeonas panamericanas de clubes, con la medalla de oro (17.200).
- Grupo Junior: El mismo equipo completado por Gaínza y Martelotto obtuvo el 3° puesto y medalla de bronce (15.600).
- Individual Masculino Junior: Joaquín Gaínza logró medalla de bronce en la final (16.250).
- Arte y Expresión fue subcampeón panamericano por clubes en la categoría Junior.
Participaciones destacadas en categorías de Desarrollo Nacional (9 a 11 años)
- Josefina Rasetto logró el 10° puesto entre más de 90 participantes en Individual Femenino (15.400).
- En Trío DN: Schiro, Badellino y Rasetto finalizaron 8° (14.850).
- En Grupo DN: Schiro, Badellino, Rasetto, Bur y Ortega fueron 6° (14.400).
Orgullo sanfrancisqueño
Desde la institución expresaron su alegría por los resultados:
“¡Estamos súper orgullosas! Todos nuestros gimnastas lograron ser finalistas panamericanos en alguna modalidad”.
Una actuación destacada que reafirma el trabajo y crecimiento de Arte y Expresión, llevando el nombre de San Francisco a lo más alto de la gimnasia aeróbica continental.