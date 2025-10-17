Arte y Expresión brilló en Uruguay con destacadas actuaciones en el Panamericano de Gimnasia Aeróbica

Del 6 al 12 de octubre, se disputó en Maldonado, Punta del Este (Uruguay), el Campeonato Panamericano y la Copa Panamericana de Clubes 2025 de Gimnasia Aeróbica, con la participación de más de 500 gimnastas pertenecientes a 70 clubes de 12 países del continente. Entre ellos, estuvo presente el equipo de Arte y Expresión, dirigido por las entrenadoras Claudia Mina y Daiana Nanzer, como parte de la selección argentina.

Los representantes de San Francisco tuvieron una destacada actuación, logrando clasificar a las finales panamericanas en múltiples categorías y obteniendo medallas de oro, plata y bronce tanto en las competencias por países como por clubes.

Resultados destacados por país (Campeonato Panamericano)

Trío Junior (15 a 17 años): Delfina Mascherano, María Emilia Oldrino y Violeta Sarra fueron subcampeonas panamericanas, tras lograr la medalla de plata en la final con un puntaje de 17.200.

Grupo Junior: Mascherano, Oldrino, Sarra, Joaquín Gaínza y Sofía Martelotto alcanzaron el 6° puesto en la final (15.600).

Individuales Junior: Violeta Sarra (8ª) y Joaquín Gaínza (5°) se ubicaron entre los ocho mejores, pero no accedieron a la final por la regla que permite solo dos representantes por país.

Argentina se consagró campeón panamericano en la categoría Junior por equipos.

En categoría Senior, Agustina Pereyra finalizó 4ª en grupo y 6ª en trío en fase clasificatoria, sin acceso a la final por la misma regla de representación.

Resultados destacados por clubes (Copa Panamericana)

Trío Junior: Mascherano, Oldrino y Sarra se consagraron campeonas panamericanas de clubes, con la medalla de oro (17.200).

Grupo Junior: El mismo equipo completado por Gaínza y Martelotto obtuvo el 3° puesto y medalla de bronce (15.600).

Individual Masculino Junior: Joaquín Gaínza logró medalla de bronce en la final (16.250).

Arte y Expresión fue subcampeón panamericano por clubes en la categoría Junior.

Participaciones destacadas en categorías de Desarrollo Nacional (9 a 11 años)

Josefina Rasetto logró el 10° puesto entre más de 90 participantes en Individual Femenino (15.400).

En Trío DN: Schiro, Badellino y Rasetto finalizaron 8° (14.850).

En Grupo DN: Schiro, Badellino, Rasetto, Bur y Ortega fueron 6° (14.400).

Orgullo sanfrancisqueño

Desde la institución expresaron su alegría por los resultados:

“¡Estamos súper orgullosas! Todos nuestros gimnastas lograron ser finalistas panamericanos en alguna modalidad”.

Una actuación destacada que reafirma el trabajo y crecimiento de Arte y Expresión, llevando el nombre de San Francisco a lo más alto de la gimnasia aeróbica continental.