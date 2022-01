Este martes por la noche se disputaron los partidos de la primera fecha de la segunda fase clasificatoria del Campeonato Nacional de Baby Fútbol.

Cabe recordar que clasificarán a los octavos de final los 16 mejores equipos de la tabla general de todas las zonas.

También se juega la Copa Estímulo con los equipos que no lograron avanzar a la segunda fase.

Segunda fase

Zona 1 (Barrio Jardín)

Martes

Barrio Jardín (Cat. 2010) 1-1 DMD Freyre

LN Alem 5-2 DMD Freyre

Barrio Jardín (Cat. 2010) 0-2 Barrio Jardín (Cat. 2009)

Miércoles

21 hs LN Alem vs. Barrio Jardín (Cat. 2009)

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Barrio Jardín (Cat. 2010) vs. LN Alem

23.30 hs Barrio Jardín (Cat. 2009) vs. DMD Freyre

Zona 2 (Barrio Cabrera)

Martes

Def. de Iturraspe 1-0 Belgrano

Sp. Balnearia 2-0 Belgrano

Def. de Iturraspe 3-0 Barrio Cabrera

Miércoles

21 hs Sp. Balnearia vs. Barrio Cabrera

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Def. de Iturraspe vs. Sp. Balnearia

23.30 hs Barrio Cabrera vs. Belgrano

Zona 3 (Dep. Sebastián)

Martes

Colón (Colonia Caroya) 1-2 Amigos de Ituzaingó

B° Circunvalación 3-0 Amigos de Ituzaingó

Colón 1-1 Dep. Sebastián

Miércoles

21 hs B° Circunvalación vs. Dep. Sebastián

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Colón vs. B° Circunvalación

23.30 hs Dep. Sebastián vs. Amigos de Ituzaingó

Zona 4 (Tiro y Gimnasia)

Martes

20-21 2-0 Sp. La Playosa

Liga Juvenil 0-1 Sp. La Playosa

20-21 1-0 Tiro y Gimnasia

Miércoles

21 hs Liga Juvenil vs. Tiro y Gimnasia

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs 20-21 vs. Liga Juvenil

23.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Sp. La Playosa

Zona 5 (2 de Abril)

Martes

F. Billinghurst 6-0 Inf. Xeneize

Dep. Josefina (Liga Rafaelina) 1-3 Inf. Xeneize

F. Billinghurst 2-1 El Faisán

Miércoles

21 hs Dep. Josefina (Liga Raf) vs. El Faisán

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs F. Billinghurst vs. Dep. Josefina (Liga Raf)

23.30 hs El Faisán vs. Inf. Xeneize

Zona 6 (Los Albos)

Martes

CD River 2-5 Flecha del Plata

Talleres (San Fco) 0-1 Flecha del Plata

CD River 3-2 Los Albos

Miércoles

21 hs Talleres vs. Los Albos

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs CD River vs. Talleres

23.30 hs Los Albos vs. Flecha del Plata

Zona 7 (Tarzanito)

Martes

Gral. Savio 1-3 20 de Junio-21 de Sept.

Granaderos 1-4 20 de Junio-21 de Sept.

Gral. Savio 0-0 Dep. Oeste

Miércoles

21 hs Granaderos vs. Dep. Oeste

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Gral. Savio vs. Granaderos

​​​​​​​23.30 hs Dep. Oeste vs. 20 de Junio-21 de Sept.

Copa Estímulo

Sede Los Andes

Martes

Los Andes 0-3 Sportivo Belgrano

Estrella del Sur (Cat. 2009) 1-1 El Trébol (El Tío) - (Estrella del Sur ganó por penales)

Estrella del Sur (Cat. 2010) 2-1 UD Laspiur

Tarzanito 2-2 Antártida Arg. (Antártida clasificó por penales)

Sede Dep. Norte

Martes

Barrio Cabrera (Cat. 2010) 0-3 Churruca

2 de Abril 1-1 El Niño Feliz (El Niño Feliz clasificó por penales)

Dep. Josefina (Baby) 2-0 Def. de Frontera

Los Andes (Cat. 2010) 0-4 SS Devoto

Libre: Dep. Norte