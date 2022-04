La espera terminó, en el estadio "Severo Robledo" se ponen en marcha este miércoles los cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquet. San Isidro recibirá a Villa San Martín a partir de las 21.30 por el primer punto de la serie.

El equipo de Beltramo viene de realizar una gran fase regular donde registró los mejores números de toda la Liga con 23 triunfos y solo 5 derrotas. Su última presentación fue el 8 de abril y llega con casi 20 de descanso.

Por su parte, el elenco chaqueño viene de derrotar a Libertad de Sunchales el pasado domingo donde se adjudicó la clasificación a esta instancia.

En la fase regular se enfrentaron cuatro veces con tres victorias para el Rojo y solo una para el equipo chaqueño.

La serie continuará el próximo viernes, también en San Francisco, donde se disputará el segundo partido de la serie. Luego se trasladará a Resistencia.

Las entradas

Se venden en el estadio de manera anticipada hasta las 18 horas de este miércoles con un combo promocional para los dos primer juegos. Las populares para ambos partidos se venderán a $ 700 y las plateas $ 1100.

Para presenciar sólo el partido de esta noche, las generales tendrán un precio de $400 y las plateas de $ 600. Estas entradas se venden hasta la hora del partido.

Previa

San Isidro: Santiago Bruno, Santiago Assum, Milton Vittar, José Montero, Juan Cruz Oberto, Gonzalo Romero, Emilio Stucky, Jerónimo Suñe, Ignacio Cuesta, Federico Zezular, Jeremías Diotto, Vicente Aquadro. DT: Daniel Beltramo.

Villa San Martín: Sebastián Mignani, Santiago Ludueña, Favio Vieta Stechina, Michael Henry, Treshaad Williams, Francisco Alasia, Genaro López Ormaechea, Bruno Galassi, Diego Guaita, Santiago Pérez Douthat, Lautaro Picton y Jonatan Basualdo. DT: Gastón Castro.

Estadio: Severo Robledo

Hora: 21:30

Así quedaron conformados los cuartos de final

Independiente (Oliva) vs. Independiente (Santiago del Estero)

San Isidro vs. Villa San Martín

Barrio Parque vs. Salta Basket

Central Olímpico de Ceres vs. Ameghino (Villa María)