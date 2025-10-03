Este viernes por la noche, el estadio Antonio Manno será escenario del inicio del Torneo Súper 4 Copa Nobis, un certamen amistoso pero con aroma a competencia oficial. La propuesta, impulsada por la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba, reúne a cuatro equipos cordobeses que jugarán la Liga Argentina 2025/26, y servirá como banco de pruebas a pocos días del arranque de la temporada.

El anfitrión San Isidro recibirá a Bochas Sport Club de Colonia Caroya, uno de los debutantes en la categoría, mientras que Barrio Parque e Hindú abrirán la acción en la primera semifinal.

Cronograma de partidos

Viernes 3 de octubre – Semifinales (en San Isidro):

20:00 | Barrio Parque vs. Hindú

22:00 | San Isidro vs. Bochas

Sábado 4 de octubre – Finales (en San Isidro):

19:00 | Tercer y cuarto puesto

21:00 | Final

San Isidro, con ilusiones renovadas

El equipo de Sebastián Porta llega con varias caras nuevas, entre ellas Luciano Ortiz, ex Racing de Chivilcoy, que hará su debut con la camiseta roja. El interno expresó su entusiasmo por el presente del equipo: “La adaptación viene muy bien. Estoy feliz, me siento en uno de los mejores momentos de mi vida. Queremos que sea igual o mejor que el año anterior”.

Con su gente, en su casa y con objetivos ambiciosos, San Isidro inicia su camino en una temporada que promete ser apasionante.